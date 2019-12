L’Associació Tyrius celebra el seu tradicional berenar de Nadal de Picassent

Connect on Linked in

La proximitat de la celebració del Nadal ha reunit més de 150 persones en este tradicional berenar nadalenc



Un any més, dins de les activitats programades per este col·lectiu, s’ha celebrat el tradicional berenar de Nadal al que han assistit al voltant de 150 persones.



Per iniciar l’acte, la presidenta de l’Associació, Susi Pla, ha dirigit unes paraules d’agraïment a totes les assistents i tot seguit ha sigut el torn de l’alcaldessa Conxa García, qui també ha volgut estar present enguany, juntament amb la regidora de l’àrea d’Igualtat, Belén Bernat, i han aprofitat l’ocasió per encoratjar i animar el treball que any rere any ve realitzant esta associació i desitjar un bon nadal a totes les persones presents.



L’acte va concloure amb una rifa gratuïta obsequiada amb nombrosos regals cedits de manera desinteressada per molts comerços del poble així com també de l’Ajuntament de Picassent.