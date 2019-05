L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix a les administracions que es posen en marxa amb caràcter d’urgència mecanismes de retirada per a activar els mercats

Connect on Linked in

La falta de demanda col·lapsa l’inici d’una campanya de fruites d’estiu que arranca sense preus

La temporada de la fruita d’estiu en la Comunitat Valenciana ha començat sota el signe dels pitjors auspicis. Els agricultors que intenten comercialitzar les primeres produccions d’albercocs, nectarines o bresquilles s’estan topant amb serioses dificultats per a poder fer-ho degut fonamentalment al notable desinterés que mostren les grans cadenes de compra per adquirir aqueix tipus de fruites al·legant que la persistència del fred en bona part d’Europa està alentint la demanda en grau suprem.

Aquesta conjuntura, tal com denuncia l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), està provocant un vertader col·lapse en l’inici de la campanya i disparant la preocupació entre els productors valencians, que estan tenint vertaders problemes per a trobar un comprador per a les seues collites. En cas d’aconseguir-ho s’enfronten a un disjuntiva desoladora: o se’ls ofereix una cotització de misèria molt per davall dels costos de producció o, senzillament, se’ls brinda la possibilitat que entreguen la seua fruita al magatzem sense pactar cap preu previ; és a dir, la temuda “venda a resultes” o “al que isca”, una pràctica que es tradueix de manera invariable en cotitzacions ruïnoses per als agricultors.

“La situació és tremenda i ara mateix les perspectives de la campanya de fruita d’estiu no poden ser pitjors -assegura el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aigualit-, ja que és precisament ara, en l’inici de la temporada, quan els preus haurien de ser millors i resulta que hem arrancat sense preus o amb preus ridículs i això que la fruita presenta enguany una qualitat excel·lent perquè ha comptat amb les hores de fred necessàries per al seu correcte desenvolupament. Però el més inquietant de tot el que està succeint és la paràlisi que tenalla als mercats i sabem per experiència que si una campanya comença tan mal després és molt complicat que les cotitzacions remunten el vol”.

Davant el negre panorama que se cern sobre els productors valencians de fruita d’estiu, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera absolutament imprescindible que les tres administracions -l’autonòmica, la central i la comunitària- s’impliquen decididament en la posada en marxa de mesures de suport al sector per a redreçar l’infaust començament de la temporada i evitar que el desastre siga irreversible.

“Per a això -planteja Cristóbal Aigualit- cal que entren en funcionament amb caràcter de màxima urgència els mecanismes de retirada previstos per la legislació europea per a reactivar així la demanda en els mercats i aqueixa fruita que isca del circuit comercial puga dedicar-se a finalitats benèfiques. És important també que a aqueixes ajudes per a la retirada puguen acollir-se tant els agricultors que són socis d’organitzacions de productors (OPs) com aquells altres que no ho són. El que resulta evident és que cal actuar i fer-ho ja. Quan van començar els problemes en la recent campanya de cítrics ja demanem llavors que s’activara la retirada, no se’ns va fer cas i ja sabem tots la catàstrofe que va sobrevindre després. A veure si no tornem a incórrer en el mateix error”.