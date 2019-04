L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) representa a una trentena d’afectats i estudia reclamar responsabilitats penals als administradors

Connect on Linked in

L’empresa citrícola Fruterca entra en concurs de creditors amb un deute de 6 milions i deixa a més de 300 agricultors sense cobrar les seues collites

La signa Fruites Germans Catalá Benicolet -més coneguda com Fruterca-, amb domicili social a Palma de Gandia, ha iniciat un procés de concurs de creditors amb un passiu d’uns 6 milions d’euros i deutes de diferent quantia repartides entre els més de 300 agricultors que li van vendre les seues collites, fonamentalment de cítrics, i que ara es troben en la situació de no poder cobrar-les. Així mateix, i dins d’aquest mateix procés, un centenar de treballadors de la pròpia signatura també reclamen el pagament de les seues nòmines.

Els serveis jurídics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) s’han personat en el cas en representació, fins al moment, d’una trentena d’agricultors als quals Fruterca deu el valor de les seues collites. Actualment, els lletrats de l’organització agrària estan estudiant la possibilitat d’estendre la causa més enllà de la via civil i traslladar-la a l’àmbit penal mitjançant la interposició d’una querella per a reclamar responsabilitats penals als administradors de la societat en considerar que Fruterca ja es trobava en 2017 en una conjuntura econòmica molt delicada i que encara així va continuar negociant compres de cítrics i emetent pagarés als agricultors.

Encara que a causa de la quantia global del deute i a l’elevat nombre d’afectats, el concurs de creditors en el qual es troba immersa Fruterca resulta especialment cridaner, no és, lamentablement, l’únic que s’està tramitant en el panorama agrari valencià. AVA-ASAJA té constància que actualment almenys altres sis empreses hortofructícoles s’han vist immerses també en aquest mateix tipus de procediment al no poder fer front als deutes acumulats.

AVA-ASAJA ja va alertar el mes de gener passat sobre l’increment desmesurat del nombre de demandes davant els jutjats que estan presentant els citricultores a causa de la incidència de la dura crisi citrícola que ha caracteritzat el desenvolupament de la campanya. Si bé la casuística sobre aquest tema és variada i sol centrar-se en denúncies relatives a l’incompliment de contractes, a l’impagament de les collites i a la detecció d’una quantitat abusiva de destrío durant el procés de confecció de la fruita en els magatzems, tampoc falten casos que acaben fins i tot amb la intervenció dels equips ROCA de la Guàrdia Civil que operen contra la delinqüència en el medi rural, tal com va ocórrer recentment amb una empresa acusada d’estafar més de 72.000 euros a agricultors de les poblacions de Carcaixent i Rafelguaraf.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que “siga est el panorama que ens trobem en la citricultura valenciana”, al mateix temps que anima als afectats per aquesta classe de circumstàncies a acudir als tribunals “per a reclamar allò que els pertany” i insta als tribunals de Justícia “a actuar amb la màxima celeritat i eficàcia a fi que puguen rescabalar com es mereixen als agricultors que s’han vist atrapats en aquesta espiral tan nociva”.

En aquest sentit, el màxim responsable de l’organització agrària flama especialment l’atenció sobre els abusos que s’estan produint en matèria de destríos, “una pràctica que resulta sagnant -afirma Aigualit- i que consisteix a rebutjar una quantitat abusiva de fruita en els magatzems quan no hi ha raons objectives per a fer-ho i amb l’única intenció de rebaixar el preu acordat amb els agricultors. Els nostres serveis jurídics utilitzaran tots els recursos que siguen necessaris davant els tribunals per a actuar contra aquests comerços desaprensiu