L’Associació Valenciana d’Il·lusionisme cancel·la novament la seua Trobada Internacional de Mags per la pandèmia

L’entitat anuncia que la pròxima edició se celebrarà, si la crisi sanitària ho permet, del 22 al 27 de març de 2022



Almussafes tornarà a omplir-se de màgia al març de2022. L’Associació Valenciana d’Il·lusionisme ha tornat a ajornar la celebració de la seua tradicional Trobada Internacional de Màgia a causa de la pandèmia del coronavirus. Segons indiquen des de l’associació, la seguretat d’artistes de diversos països, acreditats i públic en general, continua sent primordial per a ells i actualment no poden garantir el final de les restriccions per a les dates anunciades. Encara que inicialment la suspensió de l’edició de 2020 traslladava l’esdeveniment al mes de setembre, la situació epidemiològica va impedir també dur a terme en eixa data un esdeveniment que cada any reuneix centenars d’amants de l’il·lusionisme. Ara, l’organització, de la qual forma part també l’Ajuntament d’Almussafes, cancel·la definitivament l’edició de 2021 i convoca directament la de 2022, que tindrà un dia més de duració de l’habitual.

L’organització assenyala que fixa les dates per al retorn de l’esdeveniment, que s’ha programat per a la setmana del 22 al 27 de març de 2022.

AVI ha decidit ampliar en un dia la duració habitual del congrés, organitzat al costat de l’Ajuntament d’Almussafes, “donada la gran demanda de participació en el concurs”. D’aquesta manera, la Trobada Internacional de Mags d’Almussafes, que en aquesta ocasió acollirà també el 37é Congrés Màgic Nacional, comptarà amb sis jornades plenes de gales, concursos, conferències i espectacles al carrer.

Les persones que ja havien adquirit les corresponents acreditacions poden cancel·lar la seua assistència escrivint un correu electrònic a avi@mimagia.es. Les sol·licituds presentades fins al 13 de febrer rebran el 90% de l’import abonat i les que arriben del 14 de febrer al 31 de març el 75%. A partir d’eixe moment “s’entendrà per confirmat el desig de mantindre l’acreditació per a la nova data acordada”, informa l’organització. A aquelles persones que trien mantindre l’acreditació no els afectaran els possibles canvis en els preus que es confirmen a partir del 15 de setembre d’aquest 2021, jornada en la qual es posaran a la venda en la pàgina web oficial, www.almussafesmagic.es, les acreditacions que queden disponibles.