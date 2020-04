L’atenció de víctimes de violència de gènere durant l’estat d’alarma segueix al 100% a Burjassot

Print This Post

Des de l’àrea d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament de Burjassot, a través de Espai dona, i des de tots els recursos de l’àrea de Benestar Social, es continua atenent plenament a totes les víctimes de violència de gènere, amb més esforç si cap, per l’estat d’alerta decretat.

En la situació actual de confinament obligatori pel citat estat, és imprescindible que hi haja protecció perquè les dones que es troben en risc per violència de gènere puguen tindre al seu abast eines per a poder comunicar la seua situació.

Així, des de Espai dona i gràcies a la labor encomiable de Protecció Civil Burjassot, encarregada del repartiment, es farà lliurament a les fleques, farmàcies, supermercats, comerços i al Mercat Municipal l’Almara de la informació sobre els recursos per a l’atenció a dones víctimes de Violència de Gènere a Burjassot.

Si eres dona i estàs patint violència de gènere recorda que tens a la teua disposició el telèfon 016, els telèfons 682 91 61 36 i 682 50 85 07 del Ministeri d’Igualtat, als quals es pot enviar un WhatsApp, el telèfon del Centre Dona, 900 580 888, el de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot, 96 316 05 39 i el de Espai dona, 96 390 67 18. També es pot trucar al telèfon d’emergències 112 i al 092.

A més, en el cas de no poder realitzar crides, es pot descarregar l’App ALERTCOPS que, davant una situació de perill, enviarà un senyal d’alerta a la policia amb la localització de la víctima. L’aplicació disposa del “Botó SOS” que està orientat a les víctimes de violència de gènere i als professionals sanitaris i permetrà a tots dos col·lectius requerir de manera discreta l’assistència de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat pròximes a la seua ubicació, davant situacions en les quals puga veure’s compromesa la seua seguretat com a conseqüència dels fets dels quals estiguen sent víctimes.

L’App ALERTCOPS pot descarregar-se de manera gratuïta tant en dispositius Android com IOS i possibilita que les a el