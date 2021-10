L’Ateneu celebra la III Nit Valenciana de les Lletres amb la volta a la normalitat

Connect on Linked in

S’entreguen els Premis Literaris 2021 de Novel·la, Poesia i Relat Curt

Lorenzo Silva rebrà el ‘Premi de les Lletres de l’Ateneu’ per la seua trajectòria literària

L’entitat recupera el format anterior a la pandèmia i represa la gala en el Restaurant Ateneu L’Ateneu Mercantil de València celebrarà dijous que ve 28 d’octubre la III Nit Valenciana de les Lletres en la qual atorgarà els premis del ‘IV Premi Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil’, el ‘VII Concurs Nacional de Relat Curt’ i el ‘V Certamen de Poesia Ateneu Mercantil’. Igualment en la gala s’entregarà el ‘Premi de les Lletres de l’Ateneu’ a l’escriptor Lorenzo Silva per la seua trajectòria literària, com ja es va fer l’any passat amb Espido Freide.

La presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, ha subyarado la importància que per a la institució té la seua ferma aposta per la cultura i, especialment, “la consolidació d’aquests premis on es premia a la literatura i als amants de les lletres” en un any marcat per la volta a la normalitat després de la pandèmia. En aquest sentit, l’entitat recuperarà el format inicial dels premis en una gala que tindrà lloc en el Restaurant Ateneu.

Per a la III Nit Valenciana de les Lletres cal destacar el considerable augment d’obres presentades, propiciades en bona part pel confinament, la qual cosa ha suposat un treball extra per als components del jurat. D’aquesta manera, s’han presentat 718 relats, 394 novel·les i 295 poemaris. El jurat ha seleccionat per a la fase final 30 poesies, 16 relats curts i 8 novel·les. El jurat dels concursos literaris està compost per escriptors, editors i crítics literaris i es va reunir a principis d’octubre per a seleccionar les obres guanyadores entre els finalistes.

“Cada any augmenta el nombre d’obres, la qual cosa per a l’Ateneu suposa un empenyiment per a continuar apostant per aquest certamen literari”, ha destacat Carmen de Rosa.

1.407 obres presentades

Crida l’atenció que respecte al passat any quasi es dupliquen el nombre d’obres presentades amb un total de 1.407 obres mentre que en 2020 van concórrer 828: 218 de Novel·la, 198 de Poesia i 312 de Relat Curt. Una clara mostra que el confinament degut a la pandèmia per la COVID-19 ha sigut aprofitat per molts escriptors per a donar curs a la seua creació literària. En aquest sentit, la coordinadora dels premis literaris de l’Ateneu, Melania Vázquez, va destacar que els autors han reflectit en les seues creacions, històries “en general pessimistes”, especialment en els relats curts, senyal que la pandèmia ha incidit a l’hora de plantejar-se el fil argumental

Premis en metàl·lic

Els Premis literaris de l’Ateneu que s’entregaran en la Nit valenciana de les Lletres comporten uns premis en metàl·lic de 8.000 euros, en el cas de Novel·la, i de 1.000 euros per a cadascun dels guardonats en Relat Curt i Poesia. Així mateix la distinció comporta la publicació de les obres per l’Editorial Olé Llibres.

En la passada edició, ‘Saudade’, de Susana García Nájera, es va adjudicar l’III Premi Nacional de Novel·la; el VI Concurs Nacional de Relat Curt va recaure en ‘Quan la vesprada declina’ de David Robisco Gómez i l’IV Certamen de Poesia va ser per a Marta Ana Diz amb el poemari ‘De vidre la poma’.