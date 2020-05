L’Ateneu incrementa la participació en els seus concursos de Novel·la, Relat Curt, Poesia i Fotografia

Connect on Linked in

Ha augmentat un 436% el nombre de novel·les presentades

València 22 de maig de 2020.- L’Ateneu Mercantil de València ha obtingut un gran èxit de convocatòria en els diferents certàmens artístics que organitza de manera anual i que s’han mantingut durant l’Estat d’Alarma pel fet que la seua presentació és des de 2019 de manera en línia a través de la plataforma MundoArti.

D’aquesta forma, han conclòs els terminis de l’III Premi Nacional de Novel·la “Ateneu Mercantil de València”, el VI Concurs Nacional de Relat Curt Ateneu Mercantil de València Premi Sebastián Tabernero, l’IV Certamen de Poesia Ateneu Mercantil i les convocatòries del Concurs de Fotografia Ateneu Mercantil de València Premi “Carlos Tonda” i “Festes i Tradicions”.

En el cas del concurs de Novel·la, s’han presentat 218 obres, en Relat Curt s’han rebut 321 relats, mentre que en el de Poesia, s’han presentat 198 obres. Per part seua, en el concurs de fotografia s’han presentat 183 obres de les quals 84 són en categoria blanc

i negre i 99 en color.

En l’actual convocatòria, gràcies a la presentació d’obres en línia, s’ha incrementat el nombre d’obres rebudes. El Premi Nacional de Novel·la és el que major increment ha tingut, en augmentar en un 436% el nombre de textos presentats, passant del mig centenar en 2019 a 218 en 2020. En el cas del certamen de Relat Curt, la participació ha augmentat un 149% passant de 215 en 2019 a 321 en aquesta sisena edició. En el cas del concurs de poesia s’ha incrementat en 83 les obres rebudes respecte a l’any anterior.

Cal destacar que encara que la majoria d’obres presentades provenen d’Espanya encara que podem trobar novel·les rebudes des d’Àustria, Colòmbia, Mèxic o Panamà. En el cas de Relat Curt s’han presentat obres de l’Argentina, Austràlia, Colòmbia, Cuba o Luxemburg i el cas del Certamen de Poesia també des de l’Argentina, els Estats Units, Alemanya o el Perú.

En la passada edició, Francisco Mario Toro va aconseguir l’II Premi de Novel·la amb l’obra “Oliveres de calç”. Així mateix el guardó del V Concurs Relat Curt- Premi “Sebastián Tabernero” va ser per a l’obra “La Recompensa” d’Alexandre Lloreda Saleta i va resultar guanyador de l’III Certamen de Poesia José Antonio Olmedo López-Amor amb el poemari “Actes successius”.

Així mateix l’IV Premi “9 d’Octubre-Carlos Tonda” de fotografia va recaure en Felipe Tomás Jiménez, de la Vila Joiosa, per “Nit de Pólvora”. De l’XI Concurs de Fotografia d’aficionats “Ateneu Mercantil Falles 2019” en la categoria en color el primer premi va ser per a Begoña Mateo Martínez per “Colors” i en Blanco i Negre el guardó va ser per a Eneida Forcén Váquez per “Només és fum”.

A partir d’aquest moment, s’obri la fase de valoració de les obres rebudes, per al que el comité preseleccionador podrà accedir al portal MundoArti i realitzar la valoració telemàtica de les mateixes per a veure si passen a ser obres finalistes o són descartades.

En el cas dels certàmens de Novel·la, Relat Curt i Poesia, es compta amb la col·laboració de l’Editorial Olé Llibres per a la publicació de les obres guanyadores, a més de rebre un premi en metàl·lic de 8.000€ en el cas de novel·la i de 1.000€ per a cadascun dels premiats en Relat Curt i Poesia. En el cas de Fotografia, el premi en metàl·lic és de 700€ per al primer premi en cada categoria i 300€ per al segon. A més s’organitza en el Saló Noble una exposició amb totes les fotografies finalistes.