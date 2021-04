L’Ateneu Mercantil de València acull la presentació de ‘Covid: la història dels nostres herois’, un llibre que homenatja els sanitaris

Connect on Linked in

Està inspirat en el documental del mateix nom gravat durant la primera ona de la pandèmia pel Grup Ribera i que serà projectat en el mateix acte

Tindrà lloc en el Teatre Ateneu a partir de les 12.00 hores amb limitació d’aforament

L’Ateneu Mercantil de València i el grup Ribera presentaran divendres que ve 23 d’abril, amb motiu del Dia Internacional del Llibre ‘Covid: història dels nostres herois’. L’acte tindrà lloc en el Teatre Ateneu a partir de les 12.00 hores, sota rigorós control d’assistència en estar l’aforament limitat, segons restriccions sanitàries.

‘Covid: la història dels nostres herois’ ret homenatge als professionals sanitaris del grup Ribera en particular, i a tots els professionals de la sanitat en general, per l’eficaç resposta que van tindre per a fer front a una de les majors pandèmies que ha patit l’ésser humà al llarg de la Història. Una pandèmia sense precedents que es continua combatent en l’actualitat i que ha deixat ja, tristament, milions de vides a tot el món.

‘Covid: la història dels nostres herois’ és el testimoniatge escrit i gràfic dels primers mesos de la pandèmia. Està inspirat en el documental del mateix nom que va gravar el grup sanitari durant la primera i cruenta primera ona de la pandèmia, entre els mesos de març i juny de 2020, en els centres sanitaris, hospitals universitaris, centres de salut i atencions domiciliàries de les àrees sanitàries de Torrevieja, Vinalopó, Torrejón i Vigo arran de la pandèmia generada pel virus Sars-Cov2, conegut com a Covid-19.

La foto que il·lustra la portada del llibre és una imatge seleccionada entre les 120 millors fotografies publicades a tot el món per l’Agència France Press durant 2020, captada en l’UCI-Covid de Povisa.

Després de la presentació del llibre ‘Covid: la història dels nostres herois’ la consellera delegada del Grup Ribera, Elisa Tarazona, donarà pas a la projecció del documental amb testimoniatges dels professionals i pacients tan reals com la història d’aquesta pandèmia, que ha canviat les nostres vides i hàbits per sempre.

Mesures de seguretat sanitària

Seguint la normativa vigent en matèria de seguretat sanitària COVID-19, tots els assistents a l’Ateneu passaran per la cambra tèrmica situada en l’entrada principal per a la presa de temperatura abans d’accedir a l’edifici, a més de portar en tot moment la màscara obligatòria. L’Ateneu disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic i totes les seues sales són degudament desinfectades abans de qualsevol esdeveniment. Les estades són ventilades diverses vegades al dia i té establides les rutes de pujada i baixada per al públic així com reduït l’aforament, segons normativa, en tots els seus salons i ascensors.