L’Ateneu Mercantil ofereix en obert totes les seues conferències a través del seu web

‘Curiositats vicentinas en el món que et sorprendran’, ‘Els totalitarismes’, la ‘Protecció i conservació del patrimoni cultural i històric’ i un taller sobre dones ‘La Ciutat de les dames’, entre altres temàtiques

L’entitat limita moltes de les seues activitats presencials per a major seguretat dels seus socis

L’Ateneu Mercantil de València ha programat per a les pròximes setmanes l’emissió de totes les seues conferències previstes en obert. D’aquesta manera, l’activitat telemàtica de l’Ateneu es veurà intensificada fins que es normalitze la situació sanitària amb motiu de les noves restriccions per la Covid-19 establides per la Generalitat fins al 14 de febrer. Ho farà fins a la data indicada, a l’espera de possibles modificacions una vegada complit el termini, quan es puguen reprendre aquestes activitats presencialment en el seu edifici.

Encara que l’Ateneu manté reduït el seu aforament al 50%, segons normativa, i podria realitzar presencialment aquestes conferències així com una altra sèrie d’activitats, l’entitat ha optat per cancel·lar gran part d’elles per a garantir la seguretat dels seus socis. Les conferències i debats, per tant, seran online i oferides de forma gratuïtes. A elles es podrà accedir a través de la pàgina web de l’entitat www.ateneovalencia.es fins a la fi de les restriccions establides per la Generalitat Valenciana el passat 21 de gener.

La primera videoconferència tindrà lloc aquest dimarts 26 de gener a les 19.00 hores i abordarà la vida de Sant Vicent Martir, sota el títol ‘Curiositats vicentinas en el món que et sorprendran’. Serà impartida per Salvador Raga, president de l’editorial Vinatea i investigador sobre aspectes rellevants de la història de Sant Vicent Màrtir i el seu camí històric de peregrinacions. El mateix dimarts, a les 16.00 hores, s’oferirà el taller literari sobre dones i literatura ‘La Ciutat de les Dames’, impartit per Ángela Navarro González, llicenciada en Filosofia a la Universitat de València i doctoranda de la UV amb la tesi ‘La saviesa en Les Bacants d’Eurípide

La tercera conferència telemàtica, sota el títol ‘Els totalitarismes’, se celebrarà el dijous 28 de gener a les 19.00 hores i serà a càrrec de Juan Alfredo Obarrio Moreno, catedràtic de Dret Romà per la UV. Autor d’una vintena de monografies. La conferència que impartirà té com a finalitat exposar l’origen i les característiques principals dels totalitarismes (comunisme, nacionalsocialisme i feixisme), així com analitzar si en l’actualitat es poden veure polítiques, actituds o lleis d’aqueix tall o esperit. A l’estudi del totalitarisme li ha dedicat Juan Alfredo Obarrio tres monografies: ‘El procés’, de Franz Kafka; ‘1984’, de George Orwell i ‘Cartes a un amic alemany,’ d’Albert Camus. Aquestes dues últimes en premsa.

Les conferències online en aquest primer lliurament s’estendran fins al 3 de febrer a les 18.00 hores. Aquesta última tractarà la ‘Protecció i conservació del patrimoni cultural i històric’, sobre la qual debatrà Carolina Rius Alarco, magistrada de l’Audiència Nacional. Una conferència organitzada pel Fòrum Sensus Communis, que coordina Carlos Climent Durán, vicepresident de la Fundació de l’Ateneu de València. En els tres casos les videoconferències seran obertes per a totes les persones que vulguen seguir aquests interessants temes a través de la web de l’Ateneu Mercantil.