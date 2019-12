L’Ateneu premia per la seua trajectòria professional a Víctor Claver, Ricard Camarena i l’IVI

Connect on Linked in

És la quarta edició d’aquests Premis

L’Ateneu Mercantil ha entregat els IV Premis Ateneu Mercantil a Víctor Claver en la categoria de Cultura, Educació i Esport; a Ricard Camarena en la categoria de Belles arts i Creativitat i a l’IVI, en la categoria de Ciència, Tecnologia i Investigació.

Els IV Premis Ateneu Mercantil han sigut entregats en la Sala d’actes per part de la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, i Horaci Giménez, Secretari General de l’Ateneu, al fundador de l’IVI, José Remohí; Carmen de Rosa i la regidora d’esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, han fet lliurament del Premi a Víctor Claver i Zulima Pérez, Directora General de Coordinació del Diàleg Social de Presidència de la Geralitat, i Carmen de Rosa a Ricard Camarena en últim lloc.

La presidenta de l’Ateneu ha destacat durant la seua intervenció, a l’inici de l’acte, la consolidació d’aquests guardons que tenen com objetito “reconéixer als valencians que triomfen i que se senten orgullosos de la seua procedència. Volem premiar l’esforç que fan i com aconsegueixen l’èxit no sols en la seua terra, sinó a tot el món”.

En aquest sentit, Carmen de Rosa ha indicat que “la societat civil ha de ser activa, ha d’impulsar iniciatives, ha de fer un pas al capdavant, no ha d’esperar que uns altres facen per ella i, per exemple, reconéixer el talent de persones que destaquen en les seues àrees” afegint que “des de l’Ateneu continuarem impulsant iniciatives que posen en valor el millor de la nostra societat”.

Carmen de Rosa ha volgut fer especial esment als premiats, dels quals ha destacat dues qualitats, “lideratge i referència. En cadascuna de les seues àrees són els millors i malgrat tota l’admiració i l’èxit que els envolta tenen en la humilitat i la proximitat la seua bandera diària, recollint personalment el guardó”, ha indicat.

Per part seua, el doctor José Remohí, un dels fundadors de l’IVI, ha comentat que “rebre un reconeixement com aquest és per a nosaltres tot un orgull, un reconeixement que ens dona forces per a continuar investigant i compartir amb la comunitat científica els últims avanços en medicina reproductiva” afegint “i tot amb l’objectiu posat en el més important: els nostres pacients, que acudeixen a nosaltres perquè els ajudem a complir el seu somni de formar una família”.

Així mateix ha indicat que “si alguna cosa hem aprés en aquests quasi 30 anys és que la investigació, la innovació, comptar amb els millors especialistes i disposar de les millors instal·lacions són clau per a oferir un tractament personalitzat amb el qual aconseguir les millors taxes d’embaràs”. Per la seua part Víctor Claver ha donat les gràcies perquè “com a valencià és un orgull representar a la meua ciutat allà on vaig, especialment amb la Selecció Nacional. Porte anys vivint fora però mai oblit on vaig créixer perquè soc la persona i l’esportista que soc ara gràcies a l’educació que vaig tindre ací”. “Aquest estiu hem tingut l’oportunitat de fer història guanyant el Mundial, i ser part d’un equip que ha transmés valors com el compromís, l’esforç o la capacitat de superació, fonamentals en l’esport però que poden transcendir fora de les pistes”, ha conclòs Claver.

Després de rebre els Premis Ateneu Mercantil, Ricard Camarena ha agraït aquesta distinció “sobretot per ser un reconeixement que em fan a casa”. A més ha dedicat aquest premi al seu equip.