L’Ateneu prepara el gran Concert d’Any Nou

L’Orquestra Simfònica del Mediterrani estarà dirigida per Juan Antonio Ramírez L’Ateneu Mercantil de València prepara el gran Concert d’Any

Nou dijous que ve, 2 de gener, a les 19 hores que reunirà en la seua planta tercer a prop de 600 afeccionats a la música en la primera cita del calendari. Aquest concert serà oferit per l’Orquestra Simfònica del Mediterrani, que interpretarà el gran repertori de la família Strauss, amb obres com Pizzicato Polka, El Vals de l’Emperador i el Danubi Blau, entre altres.

Per a aquesta ocasió l’Ateneu ha fusionat la Sala d’actes amb el Saló Stolz i la Sala d’Exposicions, per la qual cosa es podrà gaudir del concert en una gran Sala de Música que aconseguirà les prop de sis-centes butaques. Les entrades per a aquest concert poden adquirir-se en les taquilles de l’Ateneu o en El Corte Inglés.

L’Orquestra Simfònica del Mediterrani, des de la seua fundació, ha mantingut el compromís d’oferir música de qualitat al costat dels millors directors i solistes del panorama nacional i internacional. Aquest 2020 l’Orquestra Simfònica del Mediterrani celebra el 25 aniversari des de la seua fundació.

Els dos passats anys aquesta Orquestra va celebrar el Concert d’Any en el Palau de les Arts i anteriorment en el Palau de la Música. Aquest 2020 es trasllada en exclusiva a l’Ateneu Mercantil de València per a fer que vibre més fort que mai.

El director artístic serà Juan Antonio Ramírez, considerat un dels artistes més versàtils del moment. La seua frescor i passió comuniquen una qualitat artística excepcional en totes les àrees que mostra la seua reeixida carrera per més de 20 anys.

Ha treballat amb artistes internacionals de la talla de Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Wynton Marsalis, Soloists of the Paris Opera Ballet, Sara Ureña, Ainhoa Arteta, i Vasko Vassilev entre altres.

En la seua trajectòria internacional destacar que ha dirigit els solistes de Covent Garden de Londres, Orquestra Filharmònica Nacional d’Armènia, l’Academy of Europe o la International Youth Wind Orchestra.

Des de fa més d’una dècada és director artístic i musical de l’Orquestra Simfònica del Mediterrani, amb la qual ha dirigit un ampli repertori com La Cançó de la Terra de Mahler, La Bruixa de Chapí, Scheherazade de Rimsky Korsakov, Peer Gynt de Grieg, Stabat Mater de Pergolesi, El Barber de Sevilla de Rossini, La Boutique Fantasque de Rossini / Respighi, 4a Simfonia de Mahler, 2a Simfonia de Beethoven, Porgy & Bess de Gershwin o Cosi Fan Tutte Mozart, entre molts altres.