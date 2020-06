L’Ateneu reobri demà dimarts amb nous protocols de seguretat

Connect on Linked in

L’Ateneu Mercantil de València reobrirà les seues instal·lacions en la Plaça de l’Ajuntament demà dimarts, 2 de juny, amb nous protocols de seguretat per a socis i usuaris adaptant-se a la normativa de COVID-19. A més mantindrà les activitats culturals en línia en estar realitzant obres de remodelació i millora en diferents sales de l’edifici.

La presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, ha manifestat “la il·lusió perquè els socis puguen tornar a la seu de l’entitat” encara que ha instat “a complir la normativa i fer de la distància social de seguretat el millor aliat per a poder continuar gaudint de l’Ateneu i de la seua vida diària”.

“Podríem haver optat per reobrir el dilluns però hem preferit adaptar-nos totalment, ultimar detalls, repassar tots els nous protocols que hem activats i fer una forta campanya de comunicació dirigida al soci pels nostres canals habituals per a informar-los ja que la seguretat i tranquil·litat dels nostres socis és la nostra prioritat”, ha assenyalat Carmen de Rosa.

Per a procedir a l’obertura de l’Ateneu, s’ha desinfectat amb ozó tot l’edifici i s’ha instal·lat una cambra tèrmica en l’accés a l’Hall per a controlar la temperatura dels usuaris a la seua arribada i comprovar que no tenen febre. A més serà obligatori l’ús de màscara en l’edifici i la desinfecció de mans amb gel hidroalcohólico a l’entrada i eixida dels Salons habilitats.

Durant la Fase 2, a partir del demà dimarts, 2 de juny, els socis podran utilitzar el Saló Noble, en el qual es troba el servei de cafeteria, lectura de premsa i zona d’ús social; la Sala de Billars i la terrassa del Mirador. Totes aquestes sales tindran un aforament conforme a la normativa marcada per les autoritats i se seguiran les recomanacions realitzades per les autoritats en les diferents activitats. La resta d’instal·lacions s’aniran obrint de manera progressiva quan la normativa ho permeta i estiguen adaptades les mesures de seguretat.

Per a la reobertura s’han posat en marxa diferents mesures com la reserva prèvia a la Sala de Billars i la desinfecció de boles, pals i instal·lació després de cada torn de joc. A més s’han instal·lat més dispensadors de gels hidroalcohólicos, la reducció d’aforaments als ascensors, instal·lació de senyalització en el sòl de l’edifici per a mantindre la seguretat en les possibles zones d’espera com a accessos als ascensors i s’han diferenciat carrils d’entrada i eixida en l’accés a l’Ateneu.