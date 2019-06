L’Ateneu rep el premi Obrint Camí de l’Associació d’Estudis del Cant Valencià

Connect on Linked in

València 16 de juny de 2019.- L’Ateneu Mercantil de València ha rebut el premi Obrint Camí de l’Associació d’Estudis del Cant Valencià com a reconeixement al treball que es realitza per a posar en valor la cultura valenciana i, en concret, el cant d’estil valencià.

Després d’agrair la distinció, la presidenta de l’Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, ha destacat que des de la institució “tenim la convicció que difondre les nostres tradicions és clau per a continuar progressant com a societat” afegint “hem de continuar treballant amb esforç i tenacitat per a transmetre la nostra història, que els més joves coneguen les nostres arrels i posen en valor una cultura de la qual ens sentim molt orgullosos”.

Finalment, en la seua intervenció Carmen de Rosa ha ressaltat que “en l’Ateneu sempre es trobarà un aliat per a organitzar concerts, conferències, activitats i totes les iniciatives que organitzen per a promoure i difondre la nostra cultura perquè si tots treballem de forma conjunta i coordinada serem una societat més forta i més cohesionada”.