L’atur continua baixant a Benetússer fins a situar la xifra d’aturats com la millor des de l’any 2008

Al gener 115 persones van trobar una nova ocupació en el municipi. La xifra total aturats a Benetússer és de 1.195, la millor des de març de 2008.

El nombre de persones sense ocupació a Benetússer continua descendint. Durant el mes de gener 115 persones van abandonar la seua situació de desocupació per a signar un contracte de treball. En total, la xifra d’aturats en el municipi se situa en 1.195, la millor xifra des de març de 2008. L’Ajuntament celebra la xifra i reconeix que les dades reforcen el treball del departament de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local que assessora a prop de 80 veïns i veïnes cada mes en la seua cerca d’ocupació.

Quant als joves, les dades també són favorables. L’atur registrat a Benetússer entre els menors de 25 anys també va descendir respecte a l’any passat. Si al març de 2019 el 7,10% de les persones en aquesta franja d’edat no tenien ocupació, en 2020 només és el 6,61%. La dada és inferior a les mitjanes de la comarca (7,45%), la província (7,72%) i de la Comunitat (7,50%). També descendeix en un punt percentual la desocupació local en les dones. La xifra de Benetússer també se situa per davall dels índexs tant de la comarca com de la província de València i molt prop dels de la Comunitat.

“Les dades són molt positius i reforcen la bona faena d’assessorament en la cerca d’ocupació que estem fent en l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Benetússer. A més, aquestes bones dades vénen en un mes que tradicionalment és dolent per a l’ocupació”, explica Emilio Cano, regidor responsable de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local.