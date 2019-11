L’atur registrat al passat més d’octubre se situa en 1678 aturats menys que el mes de setembre

Connect on Linked in

Fa falta unes polítiques progressistes que acaben amb la reforma laboral del 2012.

El Secretari Intercomarcal d’UGT, Raül Roselló ha declarat que ha crescut l’ocupació a la Ribera encara que és estacional.



Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes d’octubre de 2019 en la Ribera, s’ha situat en 18795 persones, 1678 aturats menys que el mes de setembre.



Les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 273 aturats menys que el mateix mes del 2018 el que suposa una reducció de desocupació anual del 1’43%.

Aquestes dades són conseqüència de la conjuntura estacional del sector de cítrics i demostra que es dispara la contractació temporal. Amb tot això podem determinar que la tendència del mercat és la consolidació de la substitució del contracte indefinit pel temporal.



En quant a la contractació, s’han registrat 21638 contractes a l’octubre 2019, la qual cosa ha suposat 1098 contractes més que en el 2018 és a dir un 5’35% d’increment interanual. Els contractes d’octubre 2019 han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 80’35% a jornada completa i un 19’65% a temps parcial.





Roselló, considera que necessitem unes polítiques progressistes per a derogar la reforma laboral de 2012 i asseure’s amb els interlocutors socials per a dissenyar mesures de polítiques de mercat de treball contra les diverses formes de precarietat en l’ocupació i en la desocupació. L’ocupació de qualitat no és sinònim d’alentiment de l’ocupació si no de la lluita contra l’atur de llarga duració i la precarietat laboral que han de ser objectius prioritaris de les polítiques d’ocupació.