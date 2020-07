L’Atzeneta elimina a la UD Alzira en véncer 1-3 en els Play-off d’ascens a la 2B del futbol

Connect on Linked in

L’Atzeneta UE serà el rival del CD Alcoià en la final que determinarà dissabte quin equip jugarà la pròxima temporada en Segona Divisió B.

Pau Quesada, entrenador de la UD Alzira va disposar un onze titular amb l’absència del titular habitual en la porteria, Vicent Dolz, donant-li-la al jove cedit per l’Atlètic de Madrid, Christian. A més, no comptava amb altres dos titulars, Carles Marco, sancionat pel qual l’Alzira no ha presentat recurs, i Isaac, que no ha pogut recuperar-se completament de la triple fractura en la cara patida en el camp de l’Acer.

Al principi del partit, l’Alzira no estava còmode en l’eixida de la pilota i la pressió taronja era constant. Els de David Albelda arribaven per les bandes fins a línia de fons i forçant córners.

Però l’Alzira va anar refent-se a poc a poc i prenent el control. Superat l’equador de la primera part, Boix, Granados i Abel van enllaçar la primera bona jugada riberenca en la qual el de Llaurí va enganxar un xut que es va estavellar en el travesser. La insistència alzirista va tindre el seu premi. Abel va protagonitzar una gran internada, se’n va anar del seu excompany Nemesio amb un túnel, va cedir a Luis García en la frontal i el mag de Caudete va ajustar al pal esquerre de Kedra.

En el temps afegit de la primera pàrt, l’Atzeneta va tindre dos jugades amb centre i en la segona, quan passava mig minut dels dos que havia indicat Cánovas, un centre al segon pal va ser cabotejat sense oposició per Álex Chico, amb un Christian que va estar massa tímid en les seues eixides.

La segona part, va començar dominant l’Atzeneta, conjunt de David Albelda, que va veure porta amb una altra penetració per l’esquerra, va cedir al lateral Paco Sáez que va entrar com una bala i amb un xut potent va batre a Christian.

En els últims minuts, a punt de finalitzar, Moscardó va rematar el 1-3 per a deliri dels afeccionats d’aquesta localitat de 1.100 habitants.