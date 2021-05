L’Auditori de la Música i les Arts prepara les seues instal·lacions per acollir la vacunació contra la Covid 19 a Picassent

Connect on Linked in

La Conselleria de Sanitat dona llum verda a esta acció i estableix l’AUMA com a punt de vacunació al municipi a partir del pròxim 24 de maig

Fa només uns dies, la coordinadora del Centre de Salut de Picassent, Magdalena Martínez acompanyada per personal sanitari, així com també de diversos regidors de l’equip de govern i la Policia Local, han visitat este edifici municipal per establir el protocol d’actuació i adaptar la normativa específica sanitària per acollir la vacunació contra la Covid19 a Picassent en els pròxims mesos.

I és que l’imminent administració de vacunes per part de la Conselleria de Sanitat insta al consistori a habilitar l’AUMA per a este menester. La nova execució estableix que el pla de vacunació s’inicie a partir del pròxim dilluns, 24 de maig. I per este motiu, l’Ajuntament ja ha engegat tots els dispositius perquè la ciutadania de Picassent que està pendent encara de rebre la vacuna ho faça en este emplaçament municipal.

Segons ha manifestat la regidora de l’àrea de Sanitat, Raquel Hervás, «Estem molt contents perquè per fí s’ha escoltat la demanda que venim fent des de l’Ajuntament des que es va iniciar la vacunació contra la Covid19 i d’esta manera, afavorir la possibilitat perquè el veïnat no haja de desplaçar-se fora del poble».

Per la seua banda, des del Centre de Salut recorden la importància de tindre totes les dades de contacte actualitzades així com un telèfon mòbil a la targeta SIP per facilitar l’avís amb el dia i hora de la cita de vacunació.