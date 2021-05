L’Auditori de la Música i les Arts s’estrena com a punt de vacunació a Picassent contra la Covid19

Print This Post

Ahir per la vesprada, les instal·lacions de l’Auma acolliren les primeres persones citades per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública per rebre la seua dosi corresponent contra la Covid19.

El 25 de maig va ser la data escollida per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública per iniciar a Picassent la vacunació contra la Covid19. Picassent se suma així al centenar de punts establerts per les autoritats sanitàries en tota la província per avançar amb la immunització de la població valenciana.

Per a este menester, durant les setmanes anteriors des del consistori i a través de diferents àrees municipals s’ha estat treballant de manera coordinada per adequar i condicionar l’Auma per acollir al veïnat amb totes les garanties de seguretat i salut.

Tant l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, com la regidora de Sanitat, Raquel Hervás, han visitat les dependències i s’han mostrat molt satisfetes de la bona disposició i organització, a més d’assenyalar que, «Des de l’equip de govern, estem molt contents perquè per fi s’ha escoltat la demanda que venim fent des de l’Ajuntament des que es va iniciar la vacunació contra la Covid19 i d’esta manera, afavorir la possibilitat perquè el veïnat no haja de desplaçar-se fora del poble».

Des del Centre de Salut continuen recordant la importància de tindre totes les dades de contacte actualitzades així com un telèfon mòbil a la targeta SIP per facilitar l’avís amb el dia i hora de la cita de vacunació.