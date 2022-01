L’auditori de Torrent inicia nova temporada amb Vaquer & Clavero

Connect on Linked in

Dos dels monologuistes més coneguts del nostre país arriben amb el seu espectacle “mai plou a gust de tots”

L’Auditori de Torrent inaugura la seua programació de 2022 amb el tàndem format per J.J. Vaquer i Álex Clavero, dos dels monologuistes més coneguts del nostre país, que ens porten el seu espectacle “Mai plou a gust de tots”. Tots dos còmics val·lisoletans, units pel seu espai humorístic radiofònic de Melodia FM, compten amb més de deu anys d’experiència en això de la comèdia. En el seu nou espectacle, ens mostren les dues cares d’una mateixa moneda i és que, mai plou a gust de tots, el millor que et pot passar a tu, pot ser que es convertisca en el pitjor per a mi. La funció serà el diumenge 16 de gener a les 19 h.

També el monologuista Raúl Antón visita l’Auditori amb el seu espectacle “Torna als 90”, una festa per a tornar a viure una autèntica nit noventera amb música en directe i humor, amb Raúl Antón com a mestre de cerimònies i les actuacions de Marian Dacal (Flying Free) i Sensity World (Get It Up) (dissabte 19 de febrer).

Durant el mes de gener, també podrem gaudir de la música clàssica, en aquesta ocasió de la mà del quartet Victoria Ensemble que oferirà un programa amb dos quartets per a piano de Mozart i Strauss (dissabte 22 de gener).

El teatre musical també té el seu buit amb “És una llanda el treballar”, una comèdia molt musical amb els grans èxits de Luis Aguilé, i interpretada per Gisela i Naím Thomas (dissabte 29 de gener); i el musical familiar “Pirates. El secret de l’arbre” (diumenge 27 de febrer).

Al febrer arriba l’edició núm. 15 del Festival Brassurround Torrent, organitzat pel prestigiós quintet de metalls Spanish Brass. Com és habitual en les últimes edicions, el festival comptarà amb nombrosos professors nacionals i internacionals, apostant per la qualitat pedagògica que des de fa tants anys ve demostrant. Quant als concerts, Spanish Brass presentarà el nostre últim espectacle “Our Spanish Hearth – Tribute to Chick Corea”, en homenatge a aquest gran músic que fa pocs mesos ens ha deixat. També tindrà lloc la presentació de la seua última producció discogràfica, dedicada a Andrés Valero-Castells, qui a més és compositor resident del festival, i del qual s’estrenaran diverses obres per a quintet de metalls, que estan incloses en aquest CD. Finalment, aquesta edició comptarà amb una formació que està agafant la seua importància a Catalunya i que representa amb gran qualitat a la nostra comunitat, La Valenciana (del 4 al 6 de febrer).

Dins del Festival Arrels organitzat per la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Torrent, l’Auditori acull el concert de clausura, “Mediterrània”, un concert en el qual Capella de Ministrers reivindica la seua personalitat mediterrània. La mar ens porta en aquesta ocasió a Itàlia i, en particular, a Nàpols, on esclaten els sentiments en moltes direccions (diumenge 13 de febrer).

També El Diluvi presenta nou treball, “Present”. Li acompanyaran en l’escenari amics de viatge com Esther, Esteve Tortosa i Marc Andrés de Auxili, Carles Caselles dels Smoking Souls i molts més que anirem revelant. El Diluvi són hereus d’un llegat que es remunta a històrics del folk valencià com Al Tall o Carraixet, i fills -creativament- de la gran figura d’Ovidi Montllor. Actualitzadors amb saviesa d’aquella herència mitjançant la fusió amb altres estils i una sonoritat absolutament vigent, mereixen ser considerats un dels millors grups de mestissatge sonor del país (dissabte 20 febrer).

En l’apartat teatral, tres propostes diverses quant a contingut i format: “Losers” una comèdia que parla de la superació, protagonitzada per Jon Plazaola i Aitziber Garmendia (diumenge 20 de febrer); “Diferent”, primera incursió en el teatre del televisiu Kiko Hernández; i “Heretaràs la pluja”, teatre de hui escrit per Imprebis, un dels col·lectius de creació més consolidats del teatre espanyol contemporani, un viatge dels dos últims supervivents de l’espècie humana, al límit de la vida i la llibertat (divendres 25 25 de març).

L’òpera tampoc podia faltar a la cita amb el públic de Torrent que, en aquesta ocasió, podrà gaudir de “Nabucco” de Giuseppe Verdi, de la mà de la companyia Òpera 2001, habitual del nostre escenari (dijous 3 de març)



Per a tancar el trimestre, un magnífic concert de l’Orfeó Universitari de València, formació que compleix 75 anys i el celebra en l’Auditori amb “Il cant del cigno”, un programa de compositors napolitans del segle XVIII, en el qual estarà acompanyat pel grup de cambra Música Trobada, la soprano Pilar Moral i el contratenor Carlos Mena (dissabte 26 de març).

Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).