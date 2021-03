L’Auditori de Torrent ja té la programació de març

Connect on Linked in

Des d’aquest cap de setmana i fins al pròxim 14 de març l’Auditori Torrent ofereix de nou una programació variada i de qualitat

L’Auditori Torrent presentarà diumenge que ve dia 7, a les 19.00 h, el famós muntatge musical de Broadway ‘Annie. El Musical’, en el qual torrentins i torrentines podran gaudir de melodies i escenografia inoblidables, en una història que ens conta la infància d’Annie, una xicoteta òrfena que viu milers d’aventures fins a trobar la seua llar; un cant d’optimisme i un espectacle per a tota la família.

El dissabte 13 de març, a les 19.00 h, podrem escoltar els nous temes musicals de l’àlbum “Per fi sol”, de Ciutat Jara, el projecte més recent de Pablo Sánchez, que va ser guardonat amb el premi Carles Santos 2020 al millor disc. En aquest concert el compositor fa un recorregut per la poesia, la cançó popular i la sàtira social, sempre sota el focus de la pròpia sensibilitat del cantautor.

I, finalment, el diumenge 14, a les 19.00 h, l’intèrpret Carlos Bianchini ens oferirà un solo de piano amb el qual pretén trencar barreres i acostar al públic jove la música i la creença del poder regenerador que inspira la creació musical. En el seu segon treball, el compositor musical ens ofereix viatjar per Nova York, Rússia, Llatinoamèrica i diverses ciutats d’Espanya a través dels seus més íntims records.

Més informació sobre la compra d’entrades, les reserves de grups i els descomptes generals en el telèfon 96 158 10 77.