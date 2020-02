L’Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet compta amb un nou piano de mitja cua

Print This Post

El reconegut pianista de Quart de Poblet Sergio López López. ha sigut l’encarregat de provar l’instrument



El piano substitueix a l’antic que es va emprar durant quasi 20 anys

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea de Cultura que dirigeix la regidora Cristina Mora, ha substituït l’antic piano del Auditori Vaig moldre de Vila, que comptava amb quasi 20 anys d’ús, per un Yamaha, model C5X. Per a assegurar la qualitat i correcció tècnica de l’instrument, el reconegut pianista de Quart de Poblet Sergio Pascual, acompanyat per Mora i tècnics de l’àrea, ha provat el piano de mitja cua abans de la seua adquisició.

Segons Pascual, es tracta d’un instrument versàtil, amb un so adequat per a tocar diferents estils de música, especialment clàssica. En aquest sentit, el músic ha destacat que complirà de sobres les necessitats de l’àrea.

La descripció tècnica explica que el model es caracteritza per disposar d’un barraje més gruixut, la qual cosa augmenta significativament la ressonància i matisos del so, i per posseir una nova taula harmònica que amplifica l’expressivitat de l’artista. D’igual manera, les noves cordes ofereixen uns llargs sostinguts i una gran gamma d’harmònics.

Amb aquest nou instrument, el Consistori s’assegura de disposar d’unes instal·lacions culturals ben equipades que permetran a les veïnes i veïns continuar gaudint d’espectacles i concerts de primera categoria.