L’Auditori Municipal acull la 5a edició del certamen ‘De viva veu’ a Guadassuar

El projecte, que va ser acollit en 2017, s’ha consolidat a la localitat, un any més, malgrat les circumstàncies provocades per la pandèmia COVID-19

El passat dijous 13 de maig, a les 18.00 hores a l’Auditori Municipal, es va celebrar, amb la participació del CEIP Balmes, la 5a edició del certamen escolar de lectura en veu alta ‘De viva veu’ a Guadassuar. L’acte, que va estar presentat i amenitzat per Núria Urioz, escriptora, narradora, conta contes i membre de payaSOSpital, va omplir l’aforament, respectant totes les mesures de seguretat sanitària. El públic assistent va poder gaudir de la lectura, per part de l’alumnat, de xicotets fragments escollits de les obres Lina Panxolina i el quadern màgic, de Mercé Climent, publicat per edicions del Bullent i Llampuga, llampega, de Miquel Puig, publicat per editorial Andana, així com participar, votant, en la decisió que, conjuntament amb el jurat, es va prendre per a seleccionar a les persones escollides per a passar a la següent fase, que s’afegien a les finalistes de l’any passat. Concretament, els xiquets i les xiquetes seleccionats són Lucia Sánchez Villalba i Hugo Machí Olcina, David Crespo Pérez i Julia Marqués Villalba, com a representants i suplents del grup dels Teuladins i els Blavets, respectivament, i Lola Perales Machí i Mariola Fuertes Cucarella, com a representants de la darrera edició, ja que no es va poder realitzar la final del certamen.

La proposta ha estat organitzada per la Fundació Full, amb la col·laboració de la Biblioteca de Guadassuar, la Regidoria d’Educació, Caixa Popular, Feets i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Segons expressen des del mateix projecte de ‘De viva veu’, aquesta vol reforçar la tasca que es fa als centres docents per treballar la lectura, especialment la lectura en veu alta, sense pretensió de competitivitat, sinó de millora de les capacitats lectores i incentivació de la lectura.

“Aquest any, donada la situació que ens ha tocat viure els últims temps, la benvinguda al Certamen de lectura en veu alta ‘De viva veu’ és un fet que ens ompli d’alegria i optimisme”, expressa Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar. Per la seua banda, Teresa Fuertes, des de la regidoria d’Educació, destaca que “aquest certamen, a més de reforçar els objectius lectors treballats als centres, pretén ser punt d’encontre dels nostres lectors més menuts i fomentar el plaer de compartir la lectura”.