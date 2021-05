Connect on Linked in

Aquestes entitats locals d’Alaquàs han sigut guardonades amb la màxima distinció entre les 24 iniciatives presentades a la convocatòria 2021 d’Ajudes a Projectes Interassociatius. El premi suposa una dotació econòmica de 3000€ per a continuar desenvolupant els diferents projectes socials.

L’Auditori Nou d’Alaquàs es convertia ahir dimarts 4 de maig en escenari per al lliurament dels guardons que cada any fa entrega la Fundació Horta Sud amb l’objectiu de premiar els millors Projectes Interassociatius i promoure, al mateix temps, el treball en xarxa entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal de l’Horta (Horta Sud i Horta Nord). Enguany, dels 11 projectes premiats la màxima distinció, amb una dotació económica de 3.000 euros, ha sigut atorgada a l’Associació Cor de Vila, l’Associació Cultural Gastronòmica el Cullerot i a la Unió Musical d’Alaquàs pel seu projecte “Educació de qualitat i alimentació saludable per a totes i tots”.

La cita, promoguda conjuntament per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción va servir per intercanviar experiències i conèixer de la mà dels seus impulsors i impulsores les particularitats del projecte interassociatiu premiat. Una iniciativa que va nàixer coincidint amb l’inici de la pandèmia, que ha comptat amb la col·laboració d’un important nombre d’entitats i col·lectius i que ha estat destinada als sectors més vulnerables de la població posant en marxa diverses accions que s’han anat ampliant d’acord amb les necessitats marcades per la pandèmia: repartiment de menjar, cursos sobre alimentació saludable i promoció del comerç local, a més del suport educatiu de classes on line i presencials per trencar amb la coneguda com a bretxa digital i altres objectius com tractar i previndre la violència de gènere i el joc, entre altres matèries.

En el seu torn d’intervenció, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora de Benestar Social, Elena Solis, van coincidir en destacar la importància de la coordinació, col·laboració i sinèrgia entre l’Administració local i les associacions que han tingut la capacitat de detectar prematurament les necessitats de la ciutadania i poder així donar resposta a la població més vulnerable, tot i les dificultats que va suposar la incidència de la pandèmia provocada pel coronavirus.

La convocatòria anual d’Ajudes a Projectes Interassociatius, que enguany arriba a la 27a edició, té com a finalitat principal afavorir i promoure la participació ciutadana i enfortir el teixit social, contribuint a la realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu que promoguen la col·laboració entre associacions. Seguint amb la línia iniciada en l’edició anterior i reafirmant el compromís amb el compliment de l’Agenda Urbana 2030, s’ha promogut la realització de projectes i aliances entre associacions que tenen un compromís amb el desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).