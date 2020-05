L’augment de passejos per la desescalada multiplica els robatoris i destrosses en l’Horta de València

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que algunes persones estan aprofitant els seus passejos per l’Horta de València –motivats per la desescalada del *Covid-19– per a entrar en els camps de cultiu i cometre tant robatoris de collites com destrosses, una circumstància que agreuja la difícil situació que, ja de per si mateix, travessen milers d’agricultors afectats pels problemes de comercialització derivats de l’estat d’alarma.



L’associació apel·la a la responsabilitat i el civisme que sí que demostra la

majoria dels ciutadans que acudeixen de manera massiva a les àrees rurals, a la recerca d’aire pur i un paisatge agrari de gran bellesa, per a evitar els creixents perjudicis que està provocant una minoria sobre els cultius de temporada, principalment cebes, xufes, carabasses i creïlles. En concret, l’organització alerta de xicotets furts, sobretot en les fileres més pròximes als camins, i fins i tot trepitjades i destrosses tant de persones com d’animals domèstics que obliguen els agricultors a escometre labors de reparació.



El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “els camps que

hi ha al costat de la ciutat són una propietat privada que tots hem de respectar.



Més si cap després de la crisi del Covid-19, la qual ha tornat a posar de manifest la importància essencial que té l’agricultura i la necessitat de garantir tant una rendibilitat digna com un reconeixement social de primera als agricultors.



Pot semblar que robar quatre cebes o arrancar una mata de creïlles no

arruïnarà a l’agricultor, però cal pensar en les pèrdues patides a la llarga que suposa la repetició d’aqueixos xicotets furts diàriament, més els desperfectes que puguen ocasionar-se en entrar a la parcel·la”.

En aquest sentit, AVA-ASAJA agraeix la campanya d’informació duta a terme pel Consell *Agrari Municipal de València recordant a la societat les normes de respecte a complir en les zones d’horta durant els passejos i rutes d’exercici.



Aquesta iniciativa incideix en què no està permés portar animals solts i no recollir els seus excrements; entrar als camps i eixir-se de les sendes; agafar productes agraris sense el permís explícit i per escrit del propietari; i el depòsit de qualsevol mena de deixalles no relacionades amb l’explotació agrícola.



Llei de l’Horta

AVA-ASAJA exigeix un augment de la vigilància en els camins rurals situats al voltant de la ciutat de València que major afluència de gent registra en les franges horàries establides per l’actual fase de desconfinament.

Aguado agrega que “la Llei de l’Horta no ha servit per a millorar les condicions dels agricultors que preserven aqueix paisatge periurbà. De moment, la normativa únicament ha imposat obligacions, restriccions i limitacions als productors, mentre que les atencions i compensacions econòmiques brillen per la seua absència.

A l’hora de la veritat, amb aquesta llei de protecció ens sentim més desprotegits que mai. Per això urgeix un canvi de rumb polític que deixe de menystindre als agricultors i els tinga en compte en la presa de decisions”.