L’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València arranca l’any amb una programació renovada

L’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València reprén la seua activitat amb una programació renovada, que s’estendrà des del 15 de gener fins al pròxim 9 de juny. El lema d’aquest semestre, ‘Identitats’, segueix el camí d’‘Ells i elles’ que va obrir el curs 2019/20 i representa sobre l’escenari conflictes actuals sobre la identitat –col·lectiva, cultural, sexual o en relació amb els animals– de l’individu contemporani.

Aquest 2020, el IV Torneig de Dramatúrgia Valenciana, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, serà l’encarregat d’inaugurar les activitats de l’Aula. Aquesta activitat consisteix en l’enfrontament per parelles mitjançant textos de trenta minuts llegits per dos intèrprets professionals en un ring de boxa. El 15 i el 16 de gener se celebraran els quarts de final; el 21 i el 23, les semifinals; i el 29, la gran final.

L’obra de teatre que obrirà la nova programació de l’aula es titula Instruccions per a no tenir por si ve la Pastora (5 i 6 de febrer) i es tracta d’un espectacle de dramatúrgia contemporània que conta la història de la Pastora, un personatge de la cultura popular condemnada a la marginalitat i a l’exclusió social pel seu lesbianisme. El 12 i 13 del mateix mes es representarà Odet y las otras, una proposta teatral del projecte Obs-cenus sobre una prostituta retirada que somia la superació dels estigmes. Els dies 19 i 20 es podrà veure la peça Berlín, Eva Braun en el búnker de la muerte, que conta els últims dies de vida de la famosa amant d’Adolf Hitler. Per a finalitzar la programació de febrer, els dies 26 i 27 es farà un homenatge al dramaturg alemany Bertolt Brecht, titulat Aula Brecht, (si els taurons fossin persones).

Març obrirà la seua programació amb SC_Santa Cultura (dies 4 i 5), un espectacle que barreja la dansa i el drama per reflexionar sobre la importància de la cultura. A continuació, els dies 11 i 12 es representarà Tula divina caótica Tula, una biografia en forma d’obra teatral de la vida de Gertrudis Gómez Avellaneda, una de les dramaturgues més importants en llengua castellana del segle XIX. L’encarregada de tancar la programació de març, els dies 25 i 26, serà Nim Chimpsky, la història verídica d’un ximpanzé criat amb humans que va aprendre el llenguatge humà.

El Festival Dansa València, un any més, serà l’encarregat d’obrir el mes d’abril els dies 1 i 2. Del 7 al 9, ASSAIG, Grup de Teatre de la Universitat de València, estrena el seu nou espectacle titulat La Benvinguda – Això és el que hi ha. Els dies 22 i 23 es representarà Querella de Lope y las mujeres, un homenatge a totes les dones que van estar al costat de l’escriptor Lope de Vega. Els dies 29 i 30 de maig arriba el torn de Licantropia, una història de Triangle Teatre sobre uns joves que passen una nit de lluna plena junts.

Al maig, es desenvoluparan les successives mostres dels tallers permanents de teatre, que començaran el 6 del mateix mes i acabaran el 5 de juny. Del 26 al 29 de maig es realitzarà Les Europes Menudes 2020, l’últim muntatge del grup Escena Erasmus de la Universitat de València, en col·laboració amb l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

L’encarregada de tancar la programació de l’Aula d’Arts Escèniques d’aquest curs serà l’obra Vamos a contar cuentos, una producció teatral que dramatitza alguns contes tradicionals, a càrrec del Grup de Teatre Amics de la Nau Gran, que s’interpretarà entre el 9 i l’11 de juny.

Totes les funcions tindran lloc a la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau a les 19 hores, i el preu de les entrades és de 2 €. Es poden reservar amb antelació a La Tenda de la Universitat de la Nau i les dels campus o bé a través de la seua pàgina web: http://www.latenda.es/entrades.

L’Aula d’Arts Escèniques és un projecte de teatre universitari de la Universitat de València que va començar la seua marxa en 1985. Aquesta iniciativa, dirigida per Laura Monrós, està destinada tant al públic universitari com al públic en general i manté una programació estable durant el curs acadèmic. A més, du a terme tallers de dansa i teatre per a alumnes de la Universitat, persones majors de 55 anys i estudiants d’Erasmus, i té també el grup de teatre ASSAIG.