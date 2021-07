Laura Esparza i Carlos Esteban protagonistes de Sifasol 2021

Connect on Linked in

Continua la celebració de Sifasol a Catarroja amb una tercera nit d’èxit



La tradicional nit d’Estellés amb sopar i lectura de poemes este any 2021 no ha sigut possible per raons sanitàries



Malgrat que la nit aportava molta melancolia tal com ha afirmat Lorena Silvent Vicealcaldessa de Catarroja la il·lusió de tornar a disfrutar d’Estellés està intacta

Els protagonistes de la nit a l’escenari han estat els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban un singular grup valencià ple de bones crítiques i amb una potencial trajectòria per davant

Sifasol tanca esta edició 2021 esta nit amb l’actuació de David Pastor