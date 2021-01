L’autobús llançadora, alternativa de transport a València per al veïnat almussafeny

El servei que facilita el trasllat del personal que treballa en els polígons industrials de la localitat inclou una parada en la població



Després de la corresponent negociació, l’Ajuntament ha aconseguit que l’ATMV modificara el trajecte inicial

Situada enfront de les Piscines Municipals, permet la seua utilització sense haver d’eixir del nucli urbà

De dilluns a dissabtes, la ciutadania disposa de quatre noves expedicions per a anar a València

A partir d’ara, el servei d’autobús llançadora que trasllada a les persones que treballen en els polígons industrials d’Almussafes també està disponible per al conjunt de la ciutadania. L’Ajuntament ha aconseguit que l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) modifique el traçat de la línia per a incloure una parada en la ronda Antonio Ludeña, facilitant a la població l’accés a aquest sistema de transport sense eixir del nucli urbà. La ciutadania disposa de quatre noves expedicions per a anar a València de dilluns a dissabtes, en el següent horari (6.18h., 14.28h., 17.13h. i 22.28 hores). L’alcalde, Toni González, afirma que l’equip de govern municipal tenia “molt d’interés en què la llançadora ajudara a pal·liar, encara que siga parcialment”, les “deficiències” del “servei de transport amb autobús ja existent”, qüestió en la qual assegura que continuen “treballant sense descans”.



El passat dijous 7 de gener va entrar en funcionament el nou servei de transport llançadora cap als polígons industrials d’Almussafes i d’El Romaní, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana i l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) amb l’objectiu de descongestionar el trànsit, reduir la contaminació, facilitar la inserció laboral i millorar la competitivitat de les empreses. En un primer moment el projecte no contemplava cap parada en el nucli urbà, però després de la petició per part de l’Ajuntament i la consegüent negociació, l’ATMV va accedir a incloure una, obrint-se així a la ciutadania que desitge traslladar-se pels motius que siguen fins a València. D’aquesta manera, “la llançadora constitueix una alternativa més per als desplaçaments de la població cap a la capital de la província, atés que s’incrementen les freqüències de pas dels vehicles per la localitat, amb els avantatges que comporta per al dia a dia de les persones usuàries”, destaca l’alcalde, Toni González.



“Des del consistori portem ja temps intentant que es millore el servei de transport amb autobús ja existent, perquè resulta insuficient per a les necessitats de la població, per la qual cosa teníem molt d’interés que la llançadora ajudara a pal·liar, encara que siga parcialment, eixes deficiències, en les quals continuem treballant sense descans”, explica González, qui mostra el seu agraïment públic al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i al director gerent de l’ATMV, Manuel Martínez Grau, per la seua col·laboració.



Almussafes compta amb una parada de la línia en el nucli urbà, concretament en la Ronda Antoni Ludeña, per la qual cosa els veïns i les veïnes interessats a utilitzar el servei no han d’eixir de la població per a arribar al punt de partida de l’autobús, que funciona els dies laborables i els dissabtes. Cada jornada es duen a terme quatre expedicions, amb pas per aquesta parada a les 6.18 h, 14.28 h, 17.13 i 22.28 h. “Es tracta d’un servei públic obert a tot el municipi, independentment de si s’utilitza per a traslladar-se fins al treball o per a una altra mena de gestions. Això ens permet ampliar de manera considerable les possibilitats de mobilitat i les connexions amb València, fins on es desplacen moltes persones per a estudiar, treballar, comprar o simplement passar el seu temps d’oci”, afig el primer edil.



Pel que respecta a les parades per al retorn des de la capital, el servei planteja un total de cinc: Gran Via Ferran el Catòlic núm. 67 (4.50 h, 7.05 h, 12.55 h i 20.50 h), Gran Via Ferran el Catòlic núm. 3 (4.53 h, 7.08 h, 12.58 h i 20.53 h), Gran Via Ramón y Cajal núm. 39-Coopiel (4.55 h, 7.10 h, 13.00 h i 20.55 h), Avinguda Georgeta núm. 24 cantonada carrer Mora de Rubiols (5.00 h, 7.15 h, 13.05 h i 21 h) i Ausiàs March núm. 10 junt Pantera Rosa-EMT (5.05 h, 7.20 h, 13.10 i 21.05 h).



Tarifes

Les tarifes que es cobren per l’ús d’aquest servei corresponen a les que s’apliquen en zona C, existint la possibilitat d’adquirir els bons Transport ABC i Transport Jove ABC o bitllets senzills a bord de l’autobús, amb diferents preus segons les parades d’inici i de final. Per a la compra i recàrrega dels títols de coordinació de l’ATMV és necessari dirigir-se als estancs, quioscos i punts de venda habilitats, l’aplicació RecargaMobilis, les taquilles i màquines d’autovenda de la xarxa d’FGV o l’Oficina d’atenció al client de l’ATMV.



“És indubtable que cal continuar apostant pel transport públic per a caminar cap a un món més sostenible i amb menys riscos d’accidents de trànsit, per la qual cosa des del consistori municipal emplace a la ciutadania a interessar-se per aquest servei”, conclou el president de l’executiu local.