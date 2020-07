L’autocinema de Torrent acomiada la seua programació penjant el cartell de complet

Durant tres caps de setmana, els veïns i veïnes de la capital de l’Horta Sud han pogut gaudir de vetlades cinèfiles plenes d’aventures i amb molta música

L’autocinema de Torrent, situat en la carretera Mes del Jutge, s’ha acomiadat aquest cap de setmana després de 6 sessions que han reunit familiars i amics per a passar unes nits divertides. L’aposta del consistori per oferir aquesta activitat ha sigut tot un èxit de participació, arribant a esgotar les entrades en menys de 24 hores des de la seua eixida en la central de reserves telemàtica habilitada especialment per a l’ocasió.

L’autocinema, amb una capacitat de 100 vehicles per sessió i incloent servei de Food Truck amb roses i dolços, ha oferit una cartellera molt variada i per a tots els públics. Així, s’han emés pel·lícules de diferent temàtica i on la música i les aventures han tingut gran protagonisme.La ciudad de las estrellas (La La Land), Jurassic Worl, Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Ha nacido una estrella van ser les quatre primeres proposades Finalment, durant divendres passat, els veïns i veïnes van viure moments increïbles amb Men in Black: Internacional, un nou episodi dels homes de negre que van lluitar contra uns nous aliens camuflats com a humans. I, per a posar punt final a l’autocinema, el dissabte a la nit, Mia i el lleó blanc va entendrir al públic amb el vincle especial que crea una xiqueta amb un bell lleó anomenat Charlie.