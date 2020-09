L’AVI renova l’acord que dóna continuïtat a les unitats científiques d’innovació empresarial de l’ICMol i de l’IFIC

Connect on Linked in

La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha renovat els convenis de col·laboració que garanteixen la continuïtat de les unitats científiques d’innovació empresarial (UCIEs) gestionades pels instituts de Ciència Molecular (UV) i Física Corpuscular (UV-CSIC), en el Parc Científic de la Universitat de València.

Adscrites a centres d’excel·lència investigadora de la Comunitat Valenciana, les UCIEs tenen per objecte impulsar la investigació aplicada i orientada al teixit productiu de la regió. L’AVI ha destinat enguany un total de 2,5 milions d’euros per a finançar el funcionament de 9 unitats, entre elles la de l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València (ICMol) i la de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt de la Universitat de València i el CSIC.

Aquesta aportació de l’Agència Valenciana de la Innovació es materialitza a través de la signatura de convenis de col·laboració amb universitats i CSIC. La seua quantia oscil·la entre els 250.000 i els 375.000 euros per UCIE, i està vinculada al desenvolupament de solucions tecnològiques i innovacions en col·laboració amb almenys dos centres tecnològics o de recerca diferents.

Des de la posada en marxa en 2018 de les UCIEs, l’ICMol ha incorporat personal específic i s’ha dotat d’un laboratori d’escalat que ha aconseguit incrementar el nivell de maduresa de les tecnologies (Technology Readiness Level-TRL) de descontaminació ambiental i d’emmagatzematge d’energia, mitjançant la fabricació de materials a escales que permeten validar aquests desenvolupaments en entorns industrials. Les línies d’innovació a l’ICMol han produït dues patents en els últims dos anys i compta amb altres dos en procés, a més d’haver contribuït a la creació d’una spin-off derivada de tecnologia pròpia.

A més, aquest institut de la Universitat de València, que compta amb l’acreditació d’excel·lència científica ‘María de Maeztu’, ha augmentat la seua col·laboració amb la indústria i altres agents del Sistema Valencià de R+D+i, i ha impulsat més de 10 iniciatives d’innovació amb entitats com ara ITENE, AIJU, la Universitat d’Alacant o l’IIS La Fe, entre altres; un procés d’innovació col·laborativa (open innovation) essencial per a poder traslladar els desenvolupaments tecnològics del laboratori a la societat.

En els seus dos anys d’existència, la UCIE de l’IFIC ha promogut el desenvolupament de 10 projectes innovadors en col·laboració amb empreses i instituts científics i tecnològics de la Comunitat Valenciana, com la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) o l’Institut d’Investigació Sanitària (INCLIVA), entre altres. Destaquen les aplicacions mèdiques de la Física, com són el tractament d’imatges per a ajudar al diagnòstic i el desenvolupament de noves tecnologies en acceleradors amb aplicacions clíniques, així com desenvolupaments capdavanters en tècniques de ultrabuit desenvolupats en col·laboració amb empreses valencianes. Aquestes tecnologies sorgeixen de l’experiència de l’IFIC en la investigació bàsica dels elements que formen la matèria, camp on el centre és pioner a Espanya. Entre els projectes, cal ressaltar un sistema d’anàlisi d’imatges mèdiques per a l’ajuda al diagnòstic primerenc d’escoliosi idiopàtica, una deformitat de la columna vertebral que apareix en xiquets i adolescents.

L’IFIC va presentar a principis de 2020 els seus desenvolupaments tecnològics en el Fòrum Transfiere, el gran fòrum professional i multisectorial europeu per a la transferència de coneixement i tecnologia que se celebra a Espanya. Alguns dels projectes posats en marxa en el marc de la UCIE del IFIC van culminar en 2020 amb èxit, amb col·laboracions amb l’empresa IST Medical i amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). A més, han permés desenvolupar instruments utilitzats posteriorment en altres projectes per a lluitar contra la COVID-19.

La renovació d’aquesta ajuda del govern valencià, a través de la Agència Valenciana de la Innovació, suposa un avanç cap a la consolidació de les estructures funcionals de les UCIEs de tots dos instituts d’investigació, així com un pas avant cap a la innovació i la transferència de l’excel·lència científica d’aquests centres a l’entorn socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

En l’actualitat compten amb UCIE el Centre de Tecnologia Nanofotònica (NTC-UPV), el grup d’investigació d’Informàtica Industrial i Xarxes de computadors de la Universitat d’Alacant (i2RC-UA), l’Institut de Ciència Molecular (ICMol, UV), l’Institut de Física Corpuscular (IFIC, UV-CSIC), l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M, UPV-CSIC), l’Institut de Materials Avançats (INAM, UJI), l’Institut de Neurociències (IN, UMH-CSIC), l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) i l’Institut de Tecnologia Química (ITQ, UPV-CSIC).