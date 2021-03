L’Avinguda del Port de València es convertirà en un passeig a la mar, amb zones verdes i per als vianants

Print This Post

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat el projecte de renaturalització de l’avinguda del Port de València. L’Ajuntament ha iniciat la licitació de la redacció de projecte per poder optar a finançament europeu.

L’objectiu del projecte és habilitar un eix per als vianants que connecte el centre de València amb la mar sense necessitat de destruir cap barri. Un eix renaturalitzat perquè entre de ple a formar part de la infraestructura verda real de la ciutat.

L’avinguda del Port va passar a convertir-se en una autopista dins de la ciutat, amb cinc carrils i dos bandes d’aparcament, amb unes voreres d’escassos 3 metres.Per a pal·liar esta situació allunyada de l’urbanisme actual, la Regidoria de Desenvolupament Urbà planteja este projecte de renaturalització, que permetrà connectar el centre urbà amb la façana marítima.

La vicealcaldessa ha explicat també que este canvi de l’actuació, que passa d’urbanisme tàctic a obra definitiva, ve motivat per la voluntat d’encaixar el projecte en l’Estratègia de Reconstrucció i en l’Agenda 2030, de manera que es beneficie del finançament previst en fons estatals i europeus. Per això, les partides previstes per a escometre una ‘urbanització blana’ de l’avinguda a l’espera d’una definitiva es dedicaran a la redacció d’este projecte de major importància.