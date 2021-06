L’AVL ha acomiadat hui a històrics acadèmics després de vint anys en la institució

Print This Post

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha viscut hui una de les sessions plenàries més emotives dels vint anys de la institució, com ha sigut l’acomiadament dels set membres que el pròxim 15 de juny deixaran definitivament la seu de Sant Miquel dels Reis, com a conseqüència de la renovació per sorteig d’un terç dels seus integrants anunciada el passat mes de desembre.

Vint anys de vida acadèmica que han deixat la seua empremta en el si de la institució normativa del valencià. Els set membres han posat els seus coneixements al servici de l’AVL i de la societat valenciana. Albert Hauf, Antoni Ferrando, Lluís Meseguer, Honorat Ros, Emili Casanova, Eduard Mira i Maribel Guardiola, que han sigut acomiadats entre aplaudiments per la resta de companys, han jugat un paper vital per a dignificar i consolidar la institució.

El president Ramon Ferrer i altres acadèmics han pronunciats paraules d’agraïment a estos acadèmics pel seu treball i estima a la llengua. “Hui no és un dia més. Acaba una etapa, però la vostra aportació sempre serà reconeguda per tota la societat. Heu contribuït des del diàleg, el respecte i el consens a fer de la institució un referent per a tots els valencians”.

Finalment, el dia 16 de juny se celebrarà l’acte de presa de possessió de les noves acadèmiques electes, Rosa Agost, Àngels Gregori, Maria Josep Marín, Sandra Montserrat, Maria Àngels Francés, Carme Manuel Cuenca i Vicenta Tasa, que ocuparan les vacants dels set membres que hui han assistit al seu últim Ple. L’acte tindrà lloc en el monestir de Sant Miquel dels Reis i serà presidit pel president de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.