L’E-Poli, el servei electrònic que agilitza les gestions de les persones usuàries del Poliesportiu de Picassent

Amb l’E-Poli es poden fer les reserves i gestions a distància i així agilitzar i donar major comoditat al dia a dia de les persones que acudeixen al recinte esportiu



La temporada 2019-2020 ja ha començat al Poliesportiu. Són moltes les persones que cada dia, acudeixen a les seues instal·lacions per a la pràctica de les diferents disciplines que allí s’imparteixen. El Poli és un punt de trobada, on fer esport i tindre una vida més saludable, és cada dia més fàcil. I així també, amb l’objectiu de guanyar en temps i comoditat, les persones usuàries del mateix disposen d’un servei electrònic per agilitzar algunes gestions destinades a la reserva de pistes, la compra d’abonaments per a la piscina o el gimnàs, traure entrades puntuals per a les activitats, entre d’altres.





Com accedir?

-On line: A través de la pàgina web municipal, www.picassent.es omplint les dades d’un senzill formulari d’inscripció.

-Presencial: Per altra banda, totes aquelles persones que acudisquen al Poliesportiu trobaran el caixer a l’entrada del recinte de la piscina coberta.



Segons manifesta l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «La pràctica esportiva és fonamental. Per això, any rere any, treballem en la millora del nostre Poliesportiu sempre amb l’objectiu de ser referents en la prestació de serveis per a les persones usuàries de les seues instal·lacions».