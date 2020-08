L’ecoparc d’Alzira obri els caps de setmana de 9 a 14 hores per a facilitar la gestió dels residus

Connect on Linked in

L’ecoparc és la instal·lació de recollida selectiva que té com a objectiu fer una gestió adequada dels residus que, per les seues característiques, no poden ser tractats com la resta dels residus domèstics, d’ahí la importància de no dipositar deixalles al voltant dels contenidors de fem, cartó o vidre, ja que els coneguts popularment com trastos han de tractar-se directament a l’ecoparc.

El d’Alzira manté un ampli horari d’atenció al públic, inclòs dissabte i diumenge, de 9 a 14 hores, per tal de facilitar la gestió adequada dels residus tals com:

– De gran grandària, com mobles, matalassos usats, enderrocs, o pneumàtics.

– Electrònics: tant grans com menuts.

– Residus potencialment perillosos: piles i bateries, olis vegetals i de motor o tubs fluorescents.

– Residus que requerixen tractament específic: radiografies, roba i calçat.

La simple acció d’acostar-se a l’ecoparc per a dipositar el que no necessitem ens reporta un doble benefici:

Mediambiental, ja que contribuix a la no aparició d’abocadors incontrolats. Es poden reciclar els gasos contaminats dels electrodomèstics i evitem la contaminació del sòl per l’abandonament de residus.

Econòmic: cada vegada que dipositem deixalles a l’ecoparc d’Alzira se’ns atribuixen punts amb la finalitat de ser canviats per descomptes al nostre rebut de la taxa de reciclatge.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, manifesta que: “És molt important acostumar-nos a fer un bon ús de l’ecoparc, ja que així ens assegurem que cada residu és gestionat específicament segons les seues característiques, només així podem aconseguir reduccions en el volum de fem i deixalles. En 2020 per utilitzar l’ecoparc més de dos mil alzireneys/nys s’han beneficiat d’un descompte en el rebut de la taxa de reciclatge”.



Una altra de les finalitats associades a l’ecoparc és la d’evitar abocadors incontrolats, la qual cosa degrada l’entorn i causa un efecte visual totalment negatiu per a qualsevol ciutat com Alzira que compta amb tots els serveis necessaris per a evitar que proliferen este tipus d’actituds que encara alguns posen en pràctica en ple segle XXI, molt a pesar de les reiterades recomanacions de fer un ús correcte de les deixalles i enderrocs.

Formem part d’una societat en constant evolució, que diàriament generem una gran quantitat de residus, i de tota mena, així que de nosaltres depén acatar les normes de conducta correctes i dipositat tot allò que ja no necessitem a l’ecoparc.