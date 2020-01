L’Ecoparc Mòbil comença el seu camí de 2020 els dies 7 i 8 de gener a Paiporta

Print This Post

Se situarà a la plaça 3 d’Abril i s’hi podran dispositar piles, olis usats, aparells electrònics, bateries, cartutxos d’impressora o mòbils, entre d’altres





La plaça 3 d’Abril de Paiporta acollirà els dies 7 i 8 de gener l’Ecoparc Mòbil, el sistema de recollida de residus selectiva i de proximitat posat en marxa per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), en la qual col·labora l’Ajuntament de Paiporta. L’Ecoparc Mòbil acosta una possibilitat més cómoda i accessible a persones majors, o aquelles que tenen dificultats per a arribar fins a l’Ecoparc del camí del Mal Pas.

Els horaris per als dos dies en què la instal·lació estarà a la plaça 3 d’Abril són els habituals: de 10.00 a 14.00 hores al matí, i de 16.00 a 19.00 hores de vesprada. Tot i que aquesta visita de gener és la primera, al llarg de tot 2020 l’Ecoparc Mòbil tornarà a Paiporta periòdicament, a les ubicacions habituals: La pròpia plaça 3 d’Abril, la plaça Major i la plaça Xúquer. L’Ajuntament de Paiporta anunciarà amb temps i pels canals habituals de comunicació les ubicacions, dates i horaris.

A l’Ecoparc Mòbil es poden dipositar quasi tota classe de residus, com son piles, olis usats, aparells electrònics, bateries, cartutxos d’impressora, mòbils, CDs, roba, calcer, etcètera.

Dades de 2019

Ara que acaba 2019, l’EMTRE ha facilitat algunes dades sobre recollida de residus en el primer any de col·locació de l’Ecoparc Mòbil a Paiporta. Les xifres ofereixen comparatives curioses, com que la ubicació en què major quantitat de residus es dipositen és la plaça Major, per davant de la plaça Xúquer, en segon lloc, i la plaça 3 d’Abril, en tercer lloc.

D’altra banda, a tota l’àrea metropolitana de València, on s’ubica l’Ecoparc Mòbil, crida l’atenció com la major part d’entrades de residus que té son de piles, xicotets aparells elèctrics o RAEEs, i plàstics del tipus CDs o càpsules de cafè. Així mateix, s’observa com dels tres dies en què sol estar ubicat l’Ecoparc, el de major recollida sempre és el tercer.