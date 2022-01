L’Ecoparc mòbil de la Emtre estarà en 2022 a Burjassot

Connect on Linked in

Des de l’àrea de Transició Ecològica, dirigida per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local, s’ha fet públic el calendari de les visites de l’Ecoparc mòbil de la Emtre al llarg de 2022 al municipi. Un any més, i ja són quatre, l’Ecoparc mòbil de la Emtre estarà a Burjassot en diferents dates en tots els mesos de l’any per a ajudar la ciutadania a reciclar aquells elements i residus que tenen a casa per als que no existeix un contenidor específic, a més d’evitar-los els desplaçaments fins als Ecoparcs fixos.

L’Ecoparc se situarà just al costat del Mercat Municipal l’Almara, en l’aparcament de les Palmeres, amb l’objectiu, com en les anteriors ocasions, de facilitar en tot el possible que es puguen depositar els residus que de manera habitual es recullen en aquests punts, com ara llibres i revistes, piles, termòmetres, oli de motor i de cuina, reactius de laboratori, càpsules de café, aerosols, aparells electrònics, bombetes, cartutxos d’impressores, telèfons mòbils i carregadors, pintures, dissolvents, bateries, DVD/CD o envasos contaminants, entre altres.

Els horaris de l’Ecoparc seran, entre setmana, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.

Així, el mes de gener, l’Ecoparc mòbil visitarà Burjassot del dilluns 17 al dimecres 19 i al febrer, estarà en el municipi en dues ocasions, del dijous 3 al dissabte 5 i del dilluns 21 al dimecres 23 de febrer.

El mes de març visitarà Burjassot del 10 al 12 i, ja a l’abril, farà el propi del 4 al 6 i del 25 al 27 d’abril. En el cas del mes de maig, l’Ecoparc tornarà al municipi del 12 al 14 i del 30 de maig a l’1 de juny. A més, el mes de juny, l’Ecoparc estarà durant tota una setmana, des del dijous 16 al dimecres 22 de juny.

A l’agost visitarà Burjassot, del 25 al 27 i, ja al setembre, estarà en el municipi del 12 al 14. Durant el mes d’octubre, la visita de l’Ecoparc tindrà dues dates, del 3 al 5 i del 17 al 19 d’octubre, passant el testimoni al mes de novembre, on també estarà a Burjassot en dues ocasions, del 3 al 5 i del 21 al 23.

Per a finalitzar l’any, durant el mes de desembre, estarà en el municipi del 8 al 10, estant tancat el dia 8 per ser festiu nacional, i del 26 al 28 de desembre.