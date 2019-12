L’ecoparc mòbil de la Emtre visita Picassent

Connect on Linked in

L’ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), ha estat en el nostre municipi durant tres dies consecutius als voltants del parc Abril Martorell



L’ecoparc mòbil va estar a la disposició de la ciutadania el dijous, divendres i dissabte al matí de la setmana passada. La instal·lació, que va recorrent els diferents municipis valencians, compta amb una amplia distribució per departaments per a la recollida selectiva de tot tipus de residus. Durant els dies previs, tant des de l’Ajuntament com des de l’empresa pública es va informar la ciutadania de l’arribada del servei al municipi i de tots aquells productes i materials que conformen la llarga llista de residus que poden deixar-se en l’ecoparc mòbil per al seu posterior tractament i reciclatge. Des de llibres i revistes, fins a piles, aparells informàtics, aerosols, càpsules de cafè, radiografies, olis de motor i de cuina, així com telèfons mòbils i carregadors, entre altres.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va voler visitar estes instal·lacions per a conèixer el seguiment realitzat durant els tres dies en què l’ecoparc mòbil va estar a Picassent.

Cal destacar que esta iniciativa se suma a les accions que des del consistori es porten a terme per conscienciar el veïnat en el tema del reciclat. Recordem que des de l’Ajuntament es posa a l’abast de la ciutadania durant dos vegades al mes el servei de recollida de mobles i trastos vells, la recollida selectiva de matèria orgànica amb la Campanya «Organitza l’Orgànica», i els diferents contenidors de paper, vidre i plàstic així com les instal·lacions de l’Ecoparc al camí de la Font de l’Omet, entre d’altres.