L’Ecoparc mòbil torna a Godella

Consulta ací el calendari de l’Ecoparc mòbil per a aquest any 2020.

L’Ecoparc Mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) torna a Godella, i ho farà una vegada al mes durant aquest any 2020.

Els ecoparcs mòbils són espais on es poden portar gratuïtament els residus que no tenen cabuda en els contenidors tradicionals, amb la finalitat de facilitar i garantir la seua adequada gestió. Aquests són traslladats a unes plantes de reciclatge on molts dels seus components es recuperen.

D’aquesta manera, gràcies a aquesta iniciativa de la EMTRE, durant uns dies la ciutadania podrà depositar els residus domèstics especials, com a piles alcalines i de botó, radiografies, termòmetres, càpsules de café, aerosols, oli de motor i de cuina, xicotets aparells electrònics, tubs fluorescents, cartutxos d’impressora, bateries, tòners, joguets elèctrics, andròmines de xicotet volum, pintures, dissolvents, DVD/CD, telèfons mòbils i carregadors, roba i sabates, pantalles de plasma o LCD, i cintes magnètiques. No s’admetran residus voluminosos ni enderrocs (que s’hauran de gestionar en els ecoparcs fixos), residus orgànics domiciliaris, pneumàtics, residus infecciosos, medicaments, residus radioactius, materials amb fibra de vidre ni materials amb fibrociment.

L’Ecoparc mòbil s’instal·larà en c/ Ramón y Cajal (just enfront del poliesportiu) i estarà obert al matí i a la vesprada, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores. Els dissabtes tindrà horari sol de matins.

Les pròximes visites seran del 30 de gener a l’1 de febrer, del 27 al 29 de febrer, del 26 al 28 de març, del 27 al 29 d’abril, del 21 al 23 de maig, del 18 al 20 de juny, del 6 a l’11 de juliol, del 7 al 9 de setembre, del 5 al 7 i del 29 al 31 d’octubre, del 26 al 28 de novembre, i del 21 al 23 de desembre.