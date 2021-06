L’edició del Concurs Literari de la Pobla Llarga ja té guanyadors

Print This Post

Un total de 293 obres s’han presentat a aquesta nova edició del VI Concurs de Microrelats Vicent Pascual, II de Relats Breus, i II de Poesia.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la nostra llengua, va convocar el passat febrer una nova edició del Concurs Literari en la seua modalitat de Microrelat que ja va per la VI edició i porta el nom de l’escriptor i veí de la Pobla Llarga Vicent Pascual, així com la modalitat de Relat Breu (II edició) i Poesia (també II edició).

El passat dilluns 14 de juny, el jurat compost pels escriptors Vicent Pascual i el poblatà Emili Gascó, per la Directora de l’Escola Permanent d’Adults Desamparados Tudó, per la Regidora de Promoció i Ús del valencià Susana Diert, i Vicent Roca per la editorial Edicions 96, es va reunir atorgant tots els premis del Concurs (Microrelats: 1er a Joan Biscarri Gassio amb 500€; 2n a Rosa Ramos Palau amb 300 €; i 3r premi a Xavier Bagés Llasera amb 200€; Poesia, 1er premi a Hilari García Gázquez i el 2n premi a Juli Capilla Fuentes,i Relats Breus 1er premi a Rosa Mª Gurrera Martínez i el 2n a Manuel Roig Abad amb una dotació d’un 1er premi de 700 € i el 2n de 300 €)

L’acte de lliurament dels premis serà a la Gala Educativa el proper 28 de juny a les 19h de la vesprada a la Casa de la Joventut de la localitat.

“Estem gratament sorpresos per l’alta participació en les diverses modalitats de concursos i creguem que ha sigut una idea molt encertada incloure a Edicions 96 per enfocar aquest concurs amb la perspectiva de futur que requereix. Així mateix també cal agrair el treball fet per part del jurant revisant totes les obres.” comenta el Regidor de Publicacions Ximo Vidal.