L’edifici de la Policia Local començarà el mes vinent de juliol la fase V i la fase VI de les seues obres.

L’obra ha estat reclamada durant molts anys.

El pròxim mes de juliol es reprendran les obres de l’Edifici de la Policia Local d’Alzira, que contindrà en un únic immoble totes les dependències de la policia local que hui en dia es troben disperses en diferents llocs i amb accessibilitat reduïda.

Sara Garés ha assegurat que la ubicació de l’immoble és estratègica no solament per les connexions ràpides i directes sinó també per no ser una zona inundable.

L’edifici formarà part d’un conjunt d’instal·lacions, entre les quals es trobaran els tallers de vehicles propietat de l’Ajuntament, el futur edifici de Protecció Civil i un espai de grans dimensions lliure d’edificació, que en cas de catàstrofe, podrà ser utilitzada com a espai de maniobres, magatzematge i distribució d’ajudes, i fins i tot com a heliport.