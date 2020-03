L’edifici de Protecció Civil d’Almussafes, sotmés a diverses actuacions de millora

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha actuat, entre altres aspectes, sobre les cobertes, la paret posterior i la instal·lació elèctrica



La intervenció, que ha comptat amb un pressupost total de 12.707,07 euros, s’ha finançat a través de fons propis

La seu de Protecció Civil d’Almussafes ha solucionat durant la segona quinzena de febrer alguns dels problemes constructius apareguts a causa del pas del temps i al seu ús continuat, com les filtracions en les cobertes, els desperfectes en el sistema elèctric o les esquerdes de la paret posterior. El consistori municipal ha invertit 12.707,07 euros en la intervenció, que ha dut a terme el constructor almussafeny Ramón Marí Benito. Mantindre la infraestructura en bon estat perquè continue prestant servei ha sigut l’objectiu del projecte.



El pas del temps i l’ús continuat de les instal·lacions han provocat la deterioració de diferents elements de l’edifici de Protecció Civil d’Almussafes, situat en el camí ‘Basa Fonda’. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la localitat ha destinat un total de 12.707,07 euros de fons propis per a solucionar algunes de les deficiències detectades, que abasten qüestions relacionades amb les filtracions d’aigua, el sistema elèctric i la paret posterior.



El constructor almussafeny Ramón Marí Benito ha sigut l’adjudicatari d’aquest contracte menor d’obra que va començar a desenvolupar-se el passat 21 de febrer i ja ha conclòs. “Durant aquestes jornades s’han solucionat qüestions que consideràvem prioritàries per a frenar la deterioració de la infraestructura i mantindre-la en bon estat perquè continue prestant servei al col·lectiu de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, que desenvolupen una labor excepcional”, destaca l’alcalde, Toni González.



Les obres

La primera de les accions abordades a través d’aquest projecte constructiu ha sigut la impermeabilització de les cobertes plana i inclinada, seguint en cada cas el procediment tècnic indicat per a resoldre correctament els problemes de filtracions existents. La segona ha consistit en la reparació de la paret posterior de l’edifici mitjançant el segellament de les clivelles existents i esquerdejant amb morter hidròfug blanc. També s’ha actuat sobre la instal·lació elèctrica, apartat en el qual s’ha substituït la caixa encastada d’endolls, entre altres tasques. Així mateix, s’ha aprofitat la intervenció per a desmuntar un cèrcol de canastra de bàsquet existent en la paret frontal i el posterior tapat del buit amb caravista blanc.