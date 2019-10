L’edifici Metre de Torrent s’il·lumina de taronja pel Dia del TDAH

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La ciutat de Torrent es va unir, el diumenge 27 d’octubre, a la celebració del Dia del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat a Espanya i l’edifici Metre es va il·luminar de color taronja, per a visibilitzar i conscienciar sobre el TDAH. Les associacions Neurodes i ASOFA es van reunir en la plaça Unió Musical i van instal·lar una taula informativa, acompanyats pel regidor d’Atenció a les Persones, José Antonio Castillejo, van llegir un manifest per la normalització de les persones amb TDAH i la seua integració social.