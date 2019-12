L’EFA La Malvesía acull la Setmana Europea de la Formació Professional

Print This Post

El Centre Educatiu EFA La Malvesía acull l’a partir de demà una important trobada amb la Setmana Europea de la Formació Professional, que tindrà lloc del 3 al 5 de desembre en la seu de Llombai. Durant els tres dies passaran importants representants d’institucions vinculades al camp i el medi rural, complementant la formació de l’alumnat. La Setmana Europea de la Formació Professional és una iniciativa de la Comissió Europea que té per objecte fer més atractiva l’FP per a les competències i les ocupacions de qualitat a través d’una combinació d’esdeveniments que tenen lloc en tota Europa a escala local, regional i nacional. Es comparteixen exemples d’excel·lència en FP, així com pràctiques docents innovadores, programes de formació professional d’èxit que fomenten l’aprenentatge professional, l’aprenentatge en el treball, la millora de les competències i el reciclatge professional, a més d’associacions sostenibles entre l’empresa i l’educació.



La setmana de formació està oberta a totes les organitzacions dels vint-i-huit Estats membres de la Unió Europea (UE), dels països membres de l’Associació Europea de Lliure Comerç o dels països candidats. Les jornades s’obriran el dimecres a partir de les 11 hores i després se celebrarà la conferència del director de l’EFA La Malvesía, Ignacio Hernández, sobre “L’Europa de les oportunitats en el sector agrari”.

Després s’exposarà els resultats dels projectes Erasmus+ que s’han desenvolupat, cas de l’a. c. s., CitriVET, BEECOME o UPT2S. Amb posterioritat es presentaran els grups europeus participants en la setmana. Ja l’endemà es comptarà amb les ponències del mateix Ignacio Hernández, a més de les de Carlos González, antics alumnes de l’EFA o el responsable del departament tècnic d’AVA-Asaja, José Francisco Sales Marqués. En l’últim dia, el dijous 5 tindrà lloc un esmorzar i un acte de Bankia, amb una posterior conferència de posada en valor de la FP, la presentació del projecte Erasmus “L’instructor de la FP Dual (UpT2S), les signatures dels convenis de col·laboració, lliuraments de reconeixements i un vi d’honor per a donar per clausurades les jornades.



Es pot prendre part si s’és alumne, professor o formador d’FP, investigador, orientador professional, interlocutor social o un altre grup interessat en l’FP, proveïdor d’FP o representant d’una associació de joves o d’alumnes, una associació d’educació d’adults, una empresa, un servei d’ocupació pública o privada, una associació de pares, un organisme local, regional o nacional, un grup de reflexió o una cambra de comerç. En la setmana de formació col·laboren Anecoop, Bankia i les Cooperatives Agro-Alimentàries de la Comunitat Valenciana.

La Formació Professional Excel·lència i Qualitat

La Formació Professional està sent essencial per al desenvolupament de les zones rurals. Aquest tipus d’estudis contribueixen a dignificar i desenvolupar les professions agrícoles i a la formació d’emprenedors. L’EFA La Malvesía ha organitzat la Setmana Europea de la Formació Professional per a mostrar els beneficis en la societat en aquests estudis amb bons exemples concrets d’excel·lència i qualitat. Durant aquests dies, l’EFA organitzarà Tallers, Conferències, Jornades de Portes Obertes i diferents activitats dirigides a alumnes, famílies, empreses i grups interessats a conéixer de prop l’FP. A més es donaran reconeixements a les empreses que han participat en els projectes Erasmus+.