L’eliminació de barreres arquitectòniques continua a Carlet pels carrers Corbella, Colom i Vilanova

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A més, estan duent-se a terme tasques de repavimentació.

L’Ajuntament de Carlet continua amb la repavimentació dels carrers del municipi.

A més, el consistori està duent a terme l’eliminació de barreres arquitectòniques per a millorar la vida dels veïns i veïnes.

Polítiques, tal com ha assegurat l’alcaldessa, per a les persones.

És per això que es demana paciència als veïns i veïnes, ja que una vegada finalitzades les obres, els carrers del poble seran més segurs i accessibles.

L’any passat es feren actuacions al carrer Joan Peset, avinguda del Sud i en l’entorn del Centre de Salut, ara es continua per una de les artèries principals de la ciutat com és la CV-50 al seu pas per Carlet que compren els carrers Colom i Vilanova.