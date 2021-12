L’Elit Femenina es presenta oficialment a Sueca

Connect on Linked in

Divendres es va presentar oficialment a Sueca l’Elit Femenina de pilota valenciana

El Centre Cultural Bernat i Baldoví de la localitat de la Ribera Baixa va ser l’escenari escollit per fer públic el nou equipament de les jugadores, que duran en les partides programades per a aquesta màxima categoria de la pilota femenina en la modalitat de raspall

Entre aquestes partides, que ja s’organitzen entre setmana i el cap de setmana en diferents trinquets, estarà també el Masters Femení, que comptarà amb quatre partides: dues semifinals els dies 10 i 12 de desembre, i la partida del tercer i quart lloc i la gran final, el matí del 18 de desembre.

Tant les jugadores que han subscrit un contracte professional amb la Federació de Pilota Valenciana com la resta de jugadores d’Èlit estigueren presents ahir a Sueca per a rebre la vestimenta així com la roba complementària que lluiran durant les partides que disputaran als trinquets en les competicions organitzades per la Federació.