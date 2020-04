L’emergència sanitària provocada pel COVID-19 està passant una elevada factura a nombrosos sectors agrícoles i ramaders

Connect on Linked in

L’emergència sanitària provocada pel COVID-19 està passant factura a nombrosos sectors agrícoles i ramaders. L’Associació Valenciana d’Agricultors subratlla que els productors d’hortalisses de l’horta valenciana travessen problemes de comercialització a causa de la dràstica caiguda de la demanda derivada del tancament de la restauració i el turisme, tant és així que diversos horticultors s’estan veient obligats a destruir fins al 30% de les seues collites.

El cas de les verdures orientals cultivades en la zona del Perelló resulta especialment significatiu. Aquest tipus d’hortalisses compta habitualment amb una demanda constant, i fins i tot a l’alça, per part de propietaris de restaurants i ciutadans originaris de la Xina que resideixen en tota Europa. Un altre cultiu hortícola que també està experimentant un estancament de les compres és la carxofa, la qual venia rebent preus raonables en el que portava de temporada a causa de la seua excel·lent acceptació entre els consumidors. En quant a les cebes i creïlles, encara és ràpid per a conéixer com l’estat d’alarma afectarà la fluïdesa del mercat, però AVA-ASAJA considera que no haurien de produir-se dificultats perquè en la cistella de la compra es tracta de productes de primera necessitat o de gran consum.

Aquestes conseqüències perjudicials es repeteixen en altres hortalisses espanyoles que no tenen en les grans cadenes de la distribució alimentària el seu principal canal de comercialització i que, després d’un primer moment puntual en el qual els ciutadans van fer apilament d’aliments, ara estan registrant un efecte rebote amb una menor demanda.