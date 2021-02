L’empresa alzirenya AMCOR fa una donació a Norte Perdido i Novaterra

Print This Post

Este matí ha tingut lloc la donació de l’empresa AMCOR d’Alzira a les entitats locals NORTE PERDIDO i LA FUNDACIÓ NOVATERRA, ambdós treballen conjuntament amb l’àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira. La donació, que s’ha portat a terme al saló d’actes del Centre de Participació ciutadana on l’Ajuntament ha cedit el seu espai de treball a la Fundació, ha suposat el lliurament de 2000 euros a cadascuna i 800 mascaretes per a cada entitat.

“Cal agrair a les empreses alzirenyes, en este cas a AMCOR, el gest que tenen amb estes entitats locals que fan un treball important per a millorar les condicions i la qualitat de vida dels sectors més vulnerables” ha explicat l’alcalde.

L’alcalde d’Alzira Diego Gómez i la regidora de Serveis Socials Marina Mir, han assistit a l’acte que ha estat presidit per part de l’empresa AMCOR, pel seu director General, Anton González i el cap de RRHH, Miguel Ángel Hervás i ha comptat amb l’assistència del gerent de Novaterra, Emili Altur. Per la seua banda l’ONG El Norte Perdido, rebrà el seu donatiu els pròxims dies a les dependències de l’empresa.

AMCOR s’ha oferit a col·laborar amb la corporació local dins del seu programa de responsabilitat social corporativa, en el qual al llarg de l’any fan col·laboracions d’acció social al teixit associatiu local de manera puntual. En este cas, es materialitza esta intervenció amb la donació de productes i diners en metàl·lic per tal de cobrir necessitats bàsiques amb la població vulnerable que puguen atendre les entitats locals seleccionades. La primera de les donacions dins d’este programa, va estar a benefici de Cáritas i Creu Roja.

“Dins la línia d’acció comunitària de l’Àrea de Serveis Socials e Innovació Social apostem per este tipo d’iniciatives, especialment en estos moments tan excepcionals i adversos per al conjunt de la societat” ha explicat la regidora Marina Mir.

La fundació Novaterra, ha mostrat també el seu agraïment i el seu gerent, Emili Altur ha destacat que “l’import íntegre d’aquesta donació anirà destinat a la realització d’itineraris d’inserció soci laboral personalitzats per a persones de la Ribera. El que suposarà el primer pas per a aconseguir una ocupació que els permeta viure amb dignitat, una cosa fonamental en els temps tan difícils als quals ens enfrontem actualment, on la pandèmia ha agreujat encara més la situació en la qual es troben moltíssimes persones”.