Este servici dona la possibilitat a les dones usuàries de baixar-se en una parada que les deixe més pròximes a la seua destinació dins de l’itinerari de l’autobús.

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha reactivat hui el programa pilot de les “Parades Violeta”, que oferix la possibilitat a les dones usuàries que viatgen soles, acompanyades d’una altra dona o d’una persona depenent en les línies nocturnes de sol·licitar una parada a demanda dins del recorregut de la línia. D’esta manera, poden realitzar una parada més pròxima a la seua destinació amb l’objectiu de previndre possibles situacions de risc que posen en perill la seua integritat.

Este servici s’oferix a partir de les 22.30 hores en les línies 89 i 90 (que també circulen a la nit) i en les línies nocturnes, on la majoria de les persones usuàries són dones. Quan les usuàries accedixen a l’autobús poden sol·licitar este servici al conductor o conductora i indicar-los el lloc en el qual volen baixar-se, sempre que estiga dins de la ruta del propi autobús i no supose un risc per a la circulació ni la seguretat del passatge. La usuària haurà d’asseure’s el més a prop de la zona de conducció, ja que haurà de baixar per la porta davantera del vehicle.

La pandèmia, amb el confinament i el toc de queda, ha dilatat la posada en marxa d’este programa pilot. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicat que actualment la demanda de les línies nocturnes no és l’habitual a causa del toc de queda, però l’empresa municipal continua proporcionant un servici essencial per a garantir la mobilitat de la ciutadania per motius justificats.

“Creiem que és el moment de reactivar les parades a demanda perquè precisament amb el toc de queda la ciutat està més buida que de costum i este servici pot proporcionar una major seguretat a les dones que realitzen desplaçaments justificats en deixar-les en un punt més pròxim al seu lloc de destinació. Este programa pilot és un altre instrument per a fer de València una ciutat més segura. Hem de garantir que les dones puguen moure’s lliures i segures per la nostra ciutat”, ha assenyalat Grezzi.

La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud ha explicat que les parades violetes són un recurs molt necessari per a la ciutat perquè “les dones volem tornar a casa segures”. “Des de la Regidoria d’Igualtat i totes les àrees de l’Ajuntament estem treballant de valent per a canviar les bases i que en algun moment no hàgem d’utilitzar este recurs. Mentrestant, posarem tots els mitjans perquè les dones tornem a casa segures”, ha afegit.