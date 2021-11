L’empresa pública de l’Ajuntament d’Almussafes reforçarà la neteja i desinfecció de centres educatius i ambulatori en 2022

El ple de la corporació municipal va aprovar per unanimitat ahir, dijous 4 de novembre, la incorporació a aquest organisme



Ahir, dijous 4 de novembre, el plenari ordinari de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar per unanimitat la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València. Gràcies a aquest mecanisme, les localitats de la província augmenten la seua coordinació en les tasques de prevenció, detecció i erradicació d’aquest fenomen. L’adhesió no comporta cap despesa per a les arques de l’Ajuntament i proporciona ajudes econòmiques per a afrontar les activitats i projectes relacionats amb aquest àmbit. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, considera que “com a gestors públics, hem de seguir sumant esforços amb altres administracions per a millorar la manera d’abordar l’assumpte i això és precisament el que busquem amb aquesta adhesió”.



Almussafes fa un pas més en la lluita contra la violència de gènere. El consistori municipal continua amb la implementació d’accions per a erradicar aquesta xacra amb la seua sol·licitud per a adherir-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València. La iniciativa, creada en 2018 per a vetlar per la prevenció, detecció i erradicació d’aquest problema a través d’un espai de coordinació institucional que permet millorar la gestió de les polítiques públiques en aquest àmbit, està integrada ja per 84 localitats.



El plenari de la corporació municipal celebrat ahir, dijous 4 de novembre, va aprovar per unanimitat la presentació de la sol·licitud per a entrar a formar part del projecte, atès que l’administració local ha constatat el compliment dels requisits mínims recollits en el reglament de la citada xarxa. “Està clar que queda molt per fer per a eliminar la violència masclista de la nostra societat, per la qual cosa hem de continuar ferms en el nostre rebuig a tota forma de maltractament contra les dones. Per part nostra, com a gestors públics, hem de seguir sumant esforços amb altres administracions per a millorar la manera d’abordar l’assumpte, i això és precisament el que busquem amb aquesta adhesió”, explica la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



La població d’Almussafes compleix amb tots els requisits inicials per a formar part de la xarxa, que són disposar de Regidoria d’Igualtat, amb recursos personals i econòmics, comptar amb un Pla d’Igualtat propi i estar adherida al programa ATENPRO (Servei telefònic d’atenció i protecció a les víctimes de violència de gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). “Tenim un Pla d’Igualtat Intern i un Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes, aprovats tots dos en 2018. A més, des de mitjan aquest 2021 també està en marxa la Mesa Local contra la Violència de Gènere, desenvolupada a través del programa ‘Més segures, més iguals’ i formada per equips multidisciplinaris especialitzats per a coordinar l’actuació municipal en aquesta àrea”, afig Godoy.



En el termini màxim de 12 mesos des de l’adhesió, l’Ajuntament haurà de sumar nous requisits, molts d’ells ja implementats, com la citada Mesa Local, la incorporació al Sistema VIOGÉN, que almenys el 10% del total del personal tècnic haja cursat un mínim de 20 hores de formació en la matèria o la realització de campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere mitjançant tríptics, cartells i publicitat. “Sabem que queda molt camí per recórrer, però estic convençuda que al final aconseguirem derrotar la violència contra les dones i que la societat siga plenament igualitària. Així que no tenim més alternativa que seguir amb la lluita”, conclou l’edil.



L’adhesió i pertinença a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere no implica cap despesa econòmica per a l’Ajuntament. De fet, la Diputació de València concedeix a les localitats membres ajudes destinades a dur a terme les obligacions adquirides. Amb aquests fons es disposarà de més pressupost per a sufragar les activitats i els projectes relacionats amb aquesta qüestió.