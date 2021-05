L’empresa pública de l’Ajuntament d’Almussafes registra uns beneficis de 32.152,31 euros en 2020

Print This Post

La companyia, de capital 100% municipal, s’encarrega de gestionar els serveis de neteja i manteniment dels edificis dependents del consistori

L’entitat, que va començar a operar en 2017, compta en l’actualitat amb un total de 35 treballadors i treballadores

L’Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes (*EMSPA), que gestiona la neteja i el manteniment dels edificis dependents de l’Ajuntament, aconsegueix uns beneficis nets de 32.152,31 euros en 2020. Aquests resultats demostren la recuperació de l’entitat després de les pèrdues de 26.527,99 euros registrades en l’exercici de 2019, tal com es desprén de l’auditoria independent realitzada dels seus comptes. La presidenta del Consell d’Administració de l’empresa i primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, destaca que amb la remunicipalització d’aquests dos serveis hem aconseguit “un estalvi econòmic, una major efectivitat en el desenvolupament de les tasques encomanades i la creació de llocs de treball destinats a persones amb dificultats per a inserir-se laboralment”. Per al consistori d’Almussafes el personal de EMSPA “ha realitzat un excepcional servei durant la pandèmia amb la desinfecció diària dels centres educatius i resta d’edificis públics”.

L’Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes (EMSPA), nascuda en 2017 amb l’objectiu d’estalviar costos, maximitzar l’eficiència dels treballs i crear ocupació entre els col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral, va tancar l’any 2020 amb uns beneficis bruts de 38.989,35 euros, quantitat que es va quedar en 32.152,31 euros una vegada aplicats els corresponents impostos.

“Aquests resultats són la prova que crear una entitat d’aquestes característiques no era, ni molt menys, una idea desficaciada. Hem demostrat que era possible remunicipalizar serveis mantenint al llarg de tot el procés tres premisses inicials irrenunciables: l’estalvi econòmic, una major efectivitat en el desenvolupament de les tasques encomanades i la creació de llocs de treball destinats a persones amb dificultats per a inserir-se laboralment”, destaca la presidenta del Consell d’Administració de l’empresa i primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud.

Els comptes es recuperen així després de les pèrdues declarades l’any 2019, que ascendien a 26.527,99 euros, “com a conseqüència principalment de l’elevada taxa de baixes de llarga duració d’aproximadament un 20% del personal”, destaca.

Fa uns dies, Calatayud i el conseller delegat de la companyia, Toni Orea, es van reunir amb tota la plantilla en el Centre Cultural amb la finalitat de donar a conéixer aquests resultats. En l’actualitat, l’equip està format per un total de 35 treballadors: 1 lampista, 31 empleades de neteja i 3 professionals en administració.

Trajectòria de EMPSA

L’Ajuntament d’Almussafes va començar el procés per a la creació de la EMPSA en 2015, quan el ple de la corporació municipal va aprovar, amb els vots a favor de l’equip de govern (PSPV) i les abstencions dels grups de l’oposició (Compromís i PP), iniciar l’expedient per a la fundació de l’empresa. El procés, que es va allargar durant un any, va culminar amb la posada en funcionament de la companyia a principis de 2017, assumint al principi el servei de neteja dels edificis públics.

Posteriorment, en 2018, va assumir també la gestió del servei de manteniment dels edificis públics municipals. Des de llavors, l’entitat s’encarrega, a través d’una concessió amb caràcter indefinit, de dur a terme els treballs relacionats amb la lampisteria, la calefacció i la climatització d’aquestes instal·lacions.

Tal com ressalta l’alcalde, Toni González, “tant la creació de l’empresa com la seua ampliació busquen contribuir a una gestió dels serveis més eficaç i sostenible, aplicant en tot moment criteris de rendibilitat econòmica”. “Aquests resultats ens permeten continuar dedicant majors esforços a àrees tan importants com ocupació i serveis socials”, afig. “El saldo actual és positiu i el servei prestat pel personal durant tota la pandèmia de la Covid-19 excel·lent. Hem sigut un autèntic exemple quant a la qualitat, eficiència i eficàcia de la desinfecció de col·legis i edificis públics, invertint els màxims recursos en la seguretat i protecció de la ciutadania”, conclou.