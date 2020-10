L’empresariat xinés s’interessa per Xirivella

Connect on Linked in

L’amplitud dels polígons i la disponibilitat de sòl, factors clau per a una inversió que busca capacitat d’emmagatzematge i plataformes per a la distribució ‘en línia’

Una delegació d’empresaris xinesos, encapçalada pel president de l’Associació d’Empresaris Xinesos de Manises, Hui Chen, ha visitat els tres polígons industrials de Xirivella amb un criteri d’inversió clarament definit: es busca capacitat d’emmagatzematge i plataformes per a la distribució ‘en línia’. Coordinada per l’alcalde Michel Montaner, la fi última de la visita era conéixer l’oferta de sòl industrial disponible i els usos permesos en cada polígon. La delegació xinesa, composta per empresaris d’implantació nacional i internacional, ha rebut informació tècnica sobre activitats possibles facilitada per l’Oficina d’Urbanisme i el compromís d’assistència per part de l’Agència de Desenvolupament Local.

Montaner ha traslladat la “predisposició” de Xirivella a rebre noves iniciatives de caràcter comercial i industrial compatibles amb la norma urbanística vigent. “Disponenos d’uns polígons amplis, amb un traçat modern i que no pateixen la saturació de polígons pròxims”, ha destacat l’alcalde. “Per ubicació, per proximitat a les grans infraestructures com el port i l’aeroport, som una destinació òptima per a qualsevol inversió logística, tecnològica o industrial”, afirma el primer edil.

L’empresariat xinés establit a València pretén afermar la seua expansió amb noves localitzacions per a l’emmagatzematge i distribució ‘en línia’ de les mercaderies importades de la Xina a través de València Port, primer port d’Espanya i cinqué d’Europa en trànsit de contenidors, encara que també es manifesta “obert” a altres projectes, com pot ser la indústria d’assemblatge. Xirivella, que compta amb una superfície industrial de 730.000 metres quadrats, destaca per la implantació d’empreses d’alimentació, construcció, metal·lúrgia i serveis.